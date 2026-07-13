Водителей решили больше не мучить: в Псковской области радикально пересмотрели работу заправок

Псковская область перенастраивает работу автозаправочных станций. Губернатор Михаил Ведерников подвел итоги оперштаба: прежние схемы с временными окнами признаны нерабочими, а правила для сетевиков становятся жестче и единообразнее.
Власти признали: запрет на продажу АИ-92 и дизеля после обеда только множил пробки. С полуночи временной ценз обнулен. Логика проста — искусственные очереди мешают движению, а не экономят ресурс.
Сетевым компаниям рекомендовали поднять планку отпуска топлива. Теперь ориентир — от 30 литров в один бак. Это прямая помощь жителям удаленных деревень: ехать за десятки километров ради капли бензина бессмысленно.
"Прежние ограничения не сняли остроту проблемы, а лишь запутали водителей. Сейчас мы расширяем горлышко, чтобы топливо доходило до тех, кому физически трудно часто посещать АЗС", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Главный инструмент регулирования теперь — госномер автомобиля. Правило четных и нечетных дней становится обязательным для всех пяти крупных игроков регионального рынка.
|Параметр
|Что меняется
|График заправки
|Зависит от цифр на госномере (чет/нечет)
|Охват сетей
|Все АЗС: Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Газпромнефть
Губернатор жестко отреагировал на жалобы псковичей о "самодеятельности" на местах. На некоторых заправках правила трактовали по-своему, создавая хаос. Отныне заправщики обязаны работать по единому алгоритму оперштаба — исключений не будет.
Администрация продолжает мониторинг соцсетей. Если текущие рычаги управления не остановят дефицитную тряску на дорогах, правила скорректируют снова. Ситуация находится на ручном контроле.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.