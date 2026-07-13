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Город замер в ожидании катастрофы: итоговый вердикт комиссии по заливу в Таганроге изменил всё

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Таганроге опровергли сообщения о нефтяном загрязнении Таганрогского залива. Специальная комиссия обследовала прибрежные участки, где могли находиться пятна мазута, но не обнаружила следов нефтепродуктов.

Нефтяная пленка
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяная пленка

Информационный повод возник после публикаций в СМИ о возможном разливе нефти в акватории. Городские власти оперативно отреагировали на эти данные и провели проверку водных ресурсов и состояния окружающей среды.

"Комиссия провела комплексную проверку, в ходе которой были проанализированы водные ресурсы и окружающая среда. Все данные подтверждают отсутствие загрязнений", — сообщила глава города.

Для жителей и предпринимателей региона чистота залива имеет прямое значение: от этого зависят работа рыболовных хозяйств, состояние пляжей и привлекательность курортной инфраструктуры города. Любой масштабный разлив нефтепродуктов мог бы привести к закрытию зон купания и удару по местному рынку морепродуктов.

В администрации города подчеркнули, что если загрязнения все же подтвердятся в будущем, власти задействуют все ресурсы для ликвидации последствий и восстановления экосистемы залива.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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