Хватит ездить впустую по области: водители Ростовской области забудут о пустых баках на заправках

На всех автозаправочных станциях Ростовской области установят информационные табло. Водители смогут заранее узнать, есть ли на заправке нужный вид топлива и работает ли она в данный момент.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Меру ввели, чтобы люди не тратили время на поездки к закрытым станциям или тем, где закончился бензин и дизель. Это поможет сократить очереди и разгрузить дороги вокруг АЗС.

В администрации региона сообщили, что оборудование появится на всех точках продажи топлива в ближайшие недели. Табло работают в автоматическом режиме и обновляют данные в реальном времени.

Что отобразит табло Польза для водителя Наличие бензина и дизеля Не придется стоять в очереди впустую График работы станции Планирование маршрута с учетом режима работы Доступные виды топлива Быстрый поиск подходящей марки топлива

Автоматизация процесса снизит нагрузку на персонал заправок, так как сотрудникам не придется отвечать на повторяющиеся вопросы клиентов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов