Хватит ездить впустую по области: водители Ростовской области забудут о пустых баках на заправках

На всех автозаправочных станциях Ростовской области установят информационные табло. Водители смогут заранее узнать, есть ли на заправке нужный вид топлива и работает ли она в данный момент.
Меру ввели, чтобы люди не тратили время на поездки к закрытым станциям или тем, где закончился бензин и дизель. Это поможет сократить очереди и разгрузить дороги вокруг АЗС.
В администрации региона сообщили, что оборудование появится на всех точках продажи топлива в ближайшие недели. Табло работают в автоматическом режиме и обновляют данные в реальном времени.
|Что отобразит табло
|Польза для водителя
|Наличие бензина и дизеля
|Не придется стоять в очереди впустую
|График работы станции
|Планирование маршрута с учетом режима работы
|Доступные виды топлива
|Быстрый поиск подходящей марки топлива
Автоматизация процесса снизит нагрузку на персонал заправок, так как сотрудникам не придется отвечать на повторяющиеся вопросы клиентов.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.