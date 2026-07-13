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Хватит ездить впустую по области: водители Ростовской области забудут о пустых баках на заправках

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

На всех автозаправочных станциях Ростовской области установят информационные табло. Водители смогут заранее узнать, есть ли на заправке нужный вид топлива и работает ли она в данный момент.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Меру ввели, чтобы люди не тратили время на поездки к закрытым станциям или тем, где закончился бензин и дизель. Это поможет сократить очереди и разгрузить дороги вокруг АЗС.

В администрации региона сообщили, что оборудование появится на всех точках продажи топлива в ближайшие недели. Табло работают в автоматическом режиме и обновляют данные в реальном времени.

Что отобразит табло Польза для водителя
Наличие бензина и дизеля Не придется стоять в очереди впустую
График работы станции Планирование маршрута с учетом режима работы
Доступные виды топлива Быстрый поиск подходящей марки топлива

Автоматизация процесса снизит нагрузку на персонал заправок, так как сотрудникам не придется отвечать на повторяющиеся вопросы клиентов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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