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Миллиарды на заливе: кто и зачем строит "стратегический" отель в Зеленогорске

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Правительство Санкт-Петербурга признало стратегическим проект строительства четырехзвездочного отеля в Зеленогорске. Инвестор — компания "Биосфера" — вложит в создание комплекса почти 3 млрд рублей.

Берег Финского залива, вблизи лашеря "Солнечный", Зеленогорск
Фото: commons.wikimedia.org by Арина Самукова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Берег Финского залива, вблизи лашеря "Солнечный", Зеленогорск

Гостиница появится на Приморском шоссе. Комплекс объединит в себе жилые номера, туристическую и оздоровительную инфраструктуру. Проект рассчитан на 151 номер, а для работы в нем потребуется 162 сотрудника.

"Присвоение проекту статуса "стратегический" является мерой государственной поддержки инвесторов в Петербурге, дающей право целевого получения земельного участка и включающей сопровождение проекта на всех этапах его реализации", — сообщили в комитете по инвестициям.

Отельный рынок Зеленогорска

Новый объект станет частью масштабного обновления курортной зоны. В январе разрешение на строительство получила группа RBI. Они планируют возвести лаунж-отель бизнес-класса площадью свыше 10,4 тыс. м². Этот комплекс будет крупнее: шесть корпусов на 221 номер и паркинг более чем на 130 автомобилей. Сроки строительства определены до июля 2028 года.

Параллельно с точечными проектами город меняет правила игры для всего рынка. Депутаты Заксобрания одобрили налоговые льготы для тех, кто строит или реконструирует крупные гостиницы. Теперь инвесторы могут получить статус приоритетного туристского проекта, если стоимость одного номера соответствует определенным критериям.

Тип работ Минимальная стоимость одного номера для льгот
Новое строительство от 11 млн рублей
Реконструкция здания от 8,25 млн рублей

Такой подход стимулирует застройщиков создавать объекты высокого класса, что меняет облик курортного района и привлекает более платежеспособный поток туристов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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