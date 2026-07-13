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Стихия буквально стерла дорогу: прорыв плотины в деревне Кокуй привёл к обвалу федеральной трассы

Россия » Урал » Екатеринбург

Ливневые дожди и прорыв плотины в деревне Кокуй привели к размыву федеральной трассы Р-351. На участке от 196-го до 210-го километра возле поселка Троицкий движение ограничено, часть полотна разрушена.

Пробитое колесо автомобиля
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пробитое колесо автомобиля

Проблемы начались 11 июля. После прорыва плотины избыток воды хлынул в реку Юрмыч и поднял уровень Кокуйского водохранилища. Поток подмыл земляную насыпь у водопропускной трубы на 196-м километре, что привело к обрушению части дороги. На 207-м километре воду перехлестнуло через асфальт, и проезжая часть оказалась затоплена.

Участок трассы Текущее состояние движения
196-й километр Движение в сторону Тюмени и обратно — со смены полосы (через "встречку"); в сторону Екатеринбурга — по одной полосе.
207-й километр Реверсивное движение по одной полосе в обе стороны, левые ряды заблокированы.

Для восстановления дороги "Уралуправтодор" направил на объект более 30 единиц техники: экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. Размытый грунт засыпали скальным материалом, но полноценное дорожное покрытие еще не восстановлено.

Водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты и следить за обновлениями в навигаторах, так как проезд через проблемные зоны остается затрудненным.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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