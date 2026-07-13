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Район буквально трещит по швам: Балашиха изменит ситуацию с дошкольным образованием

Россия » Центр » Московская область

В микрорайоне Новое Павлино до конца осени откроют детский сад на 205 мест. Сейчас здание готово более чем на 80%: строители закончили фасад, смонтировали кровлю, установили окна и завершили монолитные работы. Новый объект должен сократить очереди в дошкольные учреждения, которые остаются одной из главных проблем растущего района.

Воспитательница помогает ребенку вешать рюкзак в шкафчик детского сада
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Воспитательница помогает ребенку вешать рюкзак в шкафчик детского сада

Оснащение и структура сада

В здании оборудуют девять групп. Распределение мест выглядит так: по две группы для детей раннего, младшего, среднего и старшего возраста, а также одна подготовительная группа для выпускников.

Помимо учебных классов, в саду появятся залы для музыки и спорта, а также кабинеты дополнительного образования. Особое внимание уделили организации питания: в здании работает собственный пищеблок. Чтобы упростить доставку продуктов, установили специальный грузовой лифт, а развозить готовую еду по группам будут на тележках.

"Коллектив уже укомплектован на 70%. Люди ждут открытия, чтобы приступить к работе", — рассказала заместитель директора школы № 12 Екатерина Суханова.

Планы по развитию микрорайона

Новое Павлино продолжает активно застраиваться, поэтому одного детского сада недостаточно. Во время осмотра объекта председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров обсудили с застройщиками создание новых социальных объектов и развитие транспортной сети.

Одной из приоритетных задач стало строительство новой школы. Это позволит разгрузить соседнюю школу № 12, где сейчас обучается слишком много детей.

Параметр объекта Значение
Вместимость 205 мест
Количество групп 9
Текущая готовность более 80%
Срок открытия осень 2024 года

"Открытие нового дошкольного образовательного учреждения позволит решить важный вопрос с очередностью в детский сад, так как этот микрорайон новый и еще активно строится", — отметил Игорь Брынцалов.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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