Транспортная блокада переправы через Оку: навигация на ключевом участке подверглась суровым испытаниям

В Павловском округе начали монтировать понтонный мост через Оку на трассе Павлово — Тумботино — Гороховец. Работы стартовали 13 июля 2026 года.
На время установки конструкции привычный маршрут переправы изменился. Пассажиров перевозят выше по течению, в районе старого моста. Паром в монтажных работах не участвует, но его график может сбиться.
"Просим жителей и автомобилистов заранее планировать маршруты и при необходимости выбирать альтернативные пути", — сообщили в администрации муниципалитета.
Переправа была закрыта с марта, когда из-за весеннего паводка и подъема воды в Оке конструкцию пришлось демонтировать. Позже, до конца июня, мост не работал из-за плановой профилактики.
На период монтажа моста переправа организована в районе старого моста (выше по течению).
Паром продолжает работу, но возможны перебои в расписании из-за идущих строительных работ.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.