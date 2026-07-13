Транспортная блокада переправы через Оку: навигация на ключевом участке подверглась суровым испытаниям

В Павловском округе начали монтировать понтонный мост через Оку на трассе Павлово — Тумботино — Гороховец. Работы стартовали 13 июля 2026 года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Понтонный мост

На время установки конструкции привычный маршрут переправы изменился. Пассажиров перевозят выше по течению, в районе старого моста. Паром в монтажных работах не участвует, но его график может сбиться.

"Просим жителей и автомобилистов заранее планировать маршруты и при необходимости выбирать альтернативные пути", — сообщили в администрации муниципалитета.

Переправа была закрыта с марта, когда из-за весеннего паводка и подъема воды в Оке конструкцию пришлось демонтировать. Позже, до конца июня, мост не работал из-за плановой профилактики.

Ответы на популярные вопросы

Где сейчас работает переправа?

На период монтажа моста переправа организована в районе старого моста (выше по течению).

Будет ли работать паром?

Паром продолжает работу, но возможны перебои в расписании из-за идущих строительных работ.