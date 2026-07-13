151 миллион на черные седаны: как "Смольнинское" обновляет автопарк Петербурга

Государственное бюджетное автономное учреждение Санкт-Петербурга "Смольнинское" закупает новую партию служебных автомобилей. ООО "Аларм-Моторс Лахта" поставит 17 легковых машин за 45,1 млн рублей.
Контракт заключили в рамках открытого конкурса. Поставщик выиграл ровно на закрепленную в документации сумму — 45 млн 184 тыс. 696 рублей 61 копейку.
Марки машин в материалах не указаны. Однако в техзадании прописан ряд требований: седаны черного цвета с кожаным или экокожаным салоном.
На сайте "Аларм-Моторс Лахта" сообщают, что компания специализируется на продаже Kia и Haval.
Это уже не первый контракт учреждения с этим поставщиком в 2026 году. В мае "Смольнинское" закупило у него три автомобиля за 7,47 млн рублей.
"Для госзакупок такого типа обычно есть строгие критерии отбора: цена, гарантии, сервисное обслуживание. Прозрачность с маркой автомобиля зависит от формулировки техзадания. Часто конкретная марка не прописывается, чтобы избежать обвинений в предвзятости к одному производителю", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
В апреле "Смольнинское" разместило еще один контракт — на 98,99 млн рублей. Победителем стало ООО "Прагматика", которое поставит 40 черных седанов.
"Прагматика" работает с китайскими марками, а также с Lada и петербургской XCite. Именно на XCite планировали пересадить петербургских чиновников и депутатов ЗакС.
Все три закупки обойдутся городскому бюджету в 151,6 млн рублей.
"Сметы на автотранспорт часто вызывают вопросы у контролирующих органов. Ключевой момент — соответствие цены рыночной. Если проверка покажет завышение стоимости даже на 10-15%, контракт могут оспорить. Заказчик обязан обосновать каждую цифру, особенно когда речь идет о серийных моделях", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Дорожная сеть города испытывает повышенную нагрузку. Обслуживание большого парка служебных машин требует инфраструктурных решений.
В январе 2024 года издание "Мойка78" писало о переводе парламентариев на XCite. Тогда за полтора года закупили 60 таких автомобилей на сумму 205,1 млн рублей.
|Период
|Поставщик и объем
|Апрель 2026 г.
|ООО "Прагматика" — 40 седанов за 98,99 млн руб.
|Май 2026 г.
|ООО "Аларм-Моторс Лахта" — 3 автомобиля за 7,47 млн руб.
|Июль 2026 г.
|ООО "Аларм-Моторс Лахта" — 17 автомобилей за 45,18 млн руб.
|Итого
|60 машин за 151,65 млн руб. за 2026 год
Чтобы избежать обвинений в лоббировании интересов одного производителя. Госзакупка должна быть конкурентной, поэтому в техзадании прописывают технические характеристики, а не конкретного производителя.
По результатам открытого конкурса. Победил участник, предложивший самую низкую цену при соблюдении всех требований контракта.
Автопарк требуется для оперативного решения служебных задач, разъездов по городу и области. Количество машин зависит от штатной численности и потребностей учреждения.
За полтора года — с начала 2024-го по середину 2025-го — на 60 автомобилей XCite потратили 205,1 млн рублей.
"Приоритет госзакупок — отечественный автопром. Но если российские производители не могут обеспечить нужный объем или параметры, заказчики обращаются к иностранным маркам, чаще китайским. Это выбор из доступного прайс-сегмента с учетом логистики и сервиса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.