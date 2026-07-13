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151 миллион на черные седаны: как "Смольнинское" обновляет автопарк Петербурга

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Государственное бюджетное автономное учреждение Санкт-Петербурга "Смольнинское" закупает новую партию служебных автомобилей. ООО "Аларм-Моторс Лахта" поставит 17 легковых машин за 45,1 млн рублей.

Lada Aura
Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Aura

Контракт заключили в рамках открытого конкурса. Поставщик выиграл ровно на закрепленную в документации сумму — 45 млн 184 тыс. 696 рублей 61 копейку.

Марки машин в материалах не указаны. Однако в техзадании прописан ряд требований: седаны черного цвета с кожаным или экокожаным салоном.

На сайте "Аларм-Моторс Лахта" сообщают, что компания специализируется на продаже Kia и Haval.

Это уже не первый контракт учреждения с этим поставщиком в 2026 году. В мае "Смольнинское" закупило у него три автомобиля за 7,47 млн рублей.

"Для госзакупок такого типа обычно есть строгие критерии отбора: цена, гарантии, сервисное обслуживание. Прозрачность с маркой автомобиля зависит от формулировки техзадания. Часто конкретная марка не прописывается, чтобы избежать обвинений в предвзятости к одному производителю", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

В апреле "Смольнинское" разместило еще один контракт — на 98,99 млн рублей. Победителем стало ООО "Прагматика", которое поставит 40 черных седанов.

"Прагматика" работает с китайскими марками, а также с Lada и петербургской XCite. Именно на XCite планировали пересадить петербургских чиновников и депутатов ЗакС.

Все три закупки обойдутся городскому бюджету в 151,6 млн рублей.

"Сметы на автотранспорт часто вызывают вопросы у контролирующих органов. Ключевой момент — соответствие цены рыночной. Если проверка покажет завышение стоимости даже на 10-15%, контракт могут оспорить. Заказчик обязан обосновать каждую цифру, особенно когда речь идет о серийных моделях", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дорожная сеть города испытывает повышенную нагрузку. Обслуживание большого парка служебных машин требует инфраструктурных решений.

В январе 2024 года издание "Мойка78" писало о переводе парламентариев на XCite. Тогда за полтора года закупили 60 таких автомобилей на сумму 205,1 млн рублей.

Период Поставщик и объем
Апрель 2026 г. ООО "Прагматика" — 40 седанов за 98,99 млн руб.
Май 2026 г. ООО "Аларм-Моторс Лахта" — 3 автомобиля за 7,47 млн руб.
Июль 2026 г. ООО "Аларм-Моторс Лахта" — 17 автомобилей за 45,18 млн руб.
Итого 60 машин за 151,65 млн руб. за 2026 год

Ответы на популярные вопросы

Почему в документах не указана марка автомобилей?

Чтобы избежать обвинений в лоббировании интересов одного производителя. Госзакупка должна быть конкурентной, поэтому в техзадании прописывают технические характеристики, а не конкретного производителя.

На основании чего выбрали поставщика?

По результатам открытого конкурса. Победил участник, предложивший самую низкую цену при соблюдении всех требований контракта.

Зачем чиновникам столько машин?

Автопарк требуется для оперативного решения служебных задач, разъездов по городу и области. Количество машин зависит от штатной численности и потребностей учреждения.

Сколько уже потратили на авто для парламентариев?

За полтора года — с начала 2024-го по середину 2025-го — на 60 автомобилей XCite потратили 205,1 млн рублей.

"Приоритет госзакупок — отечественный автопром. Но если российские производители не могут обеспечить нужный объем или параметры, заказчики обращаются к иностранным маркам, чаще китайским. Это выбор из доступного прайс-сегмента с учетом логистики и сервиса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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