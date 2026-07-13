Уикенд на максимум: где в Ярославской области 18 июля пройдут самые яркие фестивали

Ближайшие выходные в Ярославской области насыщены событиями. Одновременно в нескольких районах пройдут массовые мероприятия, рассчитанные как на местных жителей, так и на туристов.
В Угличе отметят 1089-й день рождения города. В программе — открытие воссозданной крепости и нового пешеходного маршрута "Медвежья тропа", связывающего исторические города региона. На Успенской площади развернется интерактивная ремесленная резиденция с мастер-классами от умельцев Золотого кольца.
В Тутаеве состоится фестиваль "Романовская овца — золотое руно России". Жители и гости города увидят выставку животных, конкурс "Мисс овечка", ярмарку и "Город мастеров". Гости смогут посмотреть театрализованные представления и послушать живую музыку.
Данилов соберет около 200 шахматистов из всех округов области на масштабный шахматный фестиваль. Помимо стандартных турниров, запланирован сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Владимиром Поткиным. Праздничную атмосферу создадут выступление ансамбля бального танца "Константа" и воздушное шоу парапланеристов.
Некрасовский округ готовится отметить две даты одновременно: 812-летие посада Большие Соли и 97-летие муниципального образования. В праздничной программе запланирована широкая ярмарка местных фермеров и ремесленников, спортивные состязания и большой концерт.
При поддержке правительства региона и мэрии Ярославля в городе в третий раз состоится ночной забег. Мероприятие соберет около двух тысяч участников из 40 субъектов России.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.