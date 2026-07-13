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Уикенд на максимум: где в Ярославской области 18 июля пройдут самые яркие фестивали

Россия » Центр » Ярославль

Ближайшие выходные в Ярославской области насыщены событиями. Одновременно в нескольких районах пройдут массовые мероприятия, рассчитанные как на местных жителей, так и на туристов.

Ярославль, Волжская набережная, река Волга
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Ярославль, Волжская набережная, река Волга

В Угличе отметят 1089-й день рождения города. В программе — открытие воссозданной крепости и нового пешеходного маршрута "Медвежья тропа", связывающего исторические города региона. На Успенской площади развернется интерактивная ремесленная резиденция с мастер-классами от умельцев Золотого кольца.

"Задача фестиваля — создать точечный инфраструктурный продукт для туриста — маршрут. Это инструмент, который повышает вовлеченность и увеличивает время пребывания гостя в регионе, а значит — и его расходы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

В Тутаеве состоится фестиваль "Романовская овца — золотое руно России". Жители и гости города увидят выставку животных, конкурс "Мисс овечка", ярмарку и "Город мастеров". Гости смогут посмотреть театрализованные представления и послушать живую музыку.

Данилов соберет около 200 шахматистов из всех округов области на масштабный шахматный фестиваль. Помимо стандартных турниров, запланирован сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Владимиром Поткиным. Праздничную атмосферу создадут выступление ансамбля бального танца "Константа" и воздушное шоу парапланеристов.

"Выезд крупных событий за пределы областного центра — это грамотная тактика. Она перераспределяет турпоток, снижая нагрузку на Ярославль. Одновременно фестивали стимулируют облагораживание территорий и повышают лояльность местных жителей к собственной малой родине", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму и культуре регионов Татьяна Зайцева.

Некрасовский округ готовится отметить две даты одновременно: 812-летие посада Большие Соли и 97-летие муниципального образования. В праздничной программе запланирована широкая ярмарка местных фермеров и ремесленников, спортивные состязания и большой концерт.

При поддержке правительства региона и мэрии Ярославля в городе в третий раз состоится ночной забег. Мероприятие соберет около двух тысяч участников из 40 субъектов России.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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