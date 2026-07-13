Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
151 миллион на черные седаны: как "Смольнинское" обновляет автопарк Петербурга
Район буквально трещит по швам: Балашиха изменит ситуацию с дошкольным образованием
Горькая правда современной онкологии: смертельная опасность подстерегает даже сторонников ЗОЖ
Поход в кино перестал быть событием: Владимир Машков выделил место, где люди до сих пор наряжаются
Транспортная блокада переправы через Оку: навигация на ключевом участке подверглась суровым испытаниям
Уикенд на максимум: где в Ярославской области 18 июля пройдут самые яркие фестивали
Миф о золотом стандарте разбит: привычные цифры на тонометре признали опасным порогом для сердца
Нейросети вошли в скважины: в Белоруснефти применили ИИ, что сократило время починки электроники
Казань не прощает спешки: как городу удалось собрать историю, еду и будущее в одном маршруте

Аквапарк под песком, малина — в море: как шторм уничтожил пляжи Калининградской области

Россия » Северо-Запад » Калининград

Калининградская область подсчитывает убытки после мощного удара стихии. Штормовой циклон прошелся по западу региона, оставив после себя разрушенные променады, занесенные песком пляжи и пустые фермерские поля. На оперативном совещании в правительстве области масштаб бедствия оценили как критический для туристического и аграрного секторов.

Исторический центр города Калининграда в России
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksander Kaasik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Исторический центр города Калининграда в России

Города под ударом: потери инфраструктуры

Основной удар пришелся на побережье. В Янтарном стихия фактически ликвидировала пляжный аквапарк — восстановить его до конца сезона не получится. Знаменитый деревянный променад завален полутораметровыми барханами. Власти экстренно закупают спецтехнику, так как ручная расчистка берега неэффективна. Повреждения получила и смотровая площадка в парке Беккера. Общий чек за восстановление в этом муниципалитете уже достиг 25 миллионов рублей.

В Балтийске песок "похоронил" детские площадки и пляжную мебель на центральном пляже. Зеленоградск лишился популярного кафе "Малина", которое шторм буквально смыл в море вместе с оборудованием и зонтиками. Инфраструктурный кризис совпал с общими сложностями региона, где даже привычный рынок недвижимости ощущает давление из-за изменения стоимости жизни.

"Последствия штормов такого уровня всегда обнажают дефицит в бюджетах малых городов. Нам необходимо пересматривать резервные фонды муниципалитетов, так как текущих трансфертов на быстрое восстановление туристического лоска явно не хватит", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Удар по урожаю: гибель плантаций

Аграрии региона оказались в не менее сложной ситуации. Ветер и ливни уничтожили теплицы и посевы зерновых. Особенно пострадали ягодные хозяйства: плантации малины и клубники под Зеленоградском уничтожены практически полностью. Предварительный ущерб сельхозпроизводителей превышает 30 миллионов рублей. Это ставит под вопрос продовольственную безопасность и стабильность цен на местном рынке.

Ситуация напоминает коммунальный триллер, когда природные аномалии бьют по самым уязвимым точкам. Подобные инциденты, как и повреждения конструкций паводком, требуют системного подхода к защите объектов. На текущий момент фермеры фиксируют гибель культур на открытом грунте, что неизбежно приведет к дефициту местной продукции.

"Для ягодных культур шторм в середине лета — это катастрофа. Потоки воды смывают плодородный слой, а ветер ломает кустарники. Без оперативных субсидий многие фермеры просто не смогут зайти на следующий цикл посадки", — резюмировал аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Меры поддержки и выводы

Глава региона Алексей Беспрозванных назвал ситуацию испытанием на прочность. По его словам, после зимних снегопадов шторм стал вторым крупным вызовом для управленческой команды. Сейчас правительство готовит юридическую базу для выплаты компенсаций пострадавшим. Особое внимание уделят тем, кто потерял бизнес или средства к существованию из-за природной аномалии.

Параметр Что меняется
Янтарный Утрата аквапарка, занос променада, ущерб 25 млн
Зеленоградск Уничтожение ягодников и прибрежных кафе, ущерб 30 млн
Балтийск Повреждение мебели и игровых зон на пляже

Параллельно с восстановлением власти планируют усилить технический парк области. На фоне ограничений, таких как правила заправки техники, вопрос обеспечения муниципалитетов топливом и ресурсами для ЧС становится приоритетным. "Люди не должны оставаться в беде", — констатировал губернатор.

Ответы на популярные вопросы

Кто может рассчитывать на компенсацию?

Граждане и предприниматели, чье имущество пострадало в результате стихии, документально зафиксированной службами МЧС.

Будут ли доступны пляжи в ближайшее время?

Большинство пляжей открыты, однако инфраструктура (кафе, прокаты, аквапарки) во многих местах будет недоступна до конца сезона.

Как шторм повлияет на цены на ягоды?

Ожидается рост стоимости местной клубники и малины из-за гибели значительной части урожая в Зеленоградском районе.

Будут ли восстанавливать променад в Янтарном?

Да, планируется полная расчистка от песка с привлечением специализированной тяжелой техники в ближайшие недели.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Мир. Новости мира
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
За ужином в Турции никто не заметил подвоха: спустя несколько часов десятки туристов оказались в больнице
Путешествия
За ужином в Турции никто не заметил подвоха: спустя несколько часов десятки туристов оказались в больнице
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Крым
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Последние материалы
Хватит мучиться с логистикой: Калининградская область изменит правила заправки в канистры
Эффект "домино": почему стоимость километра пути для грузовиков рванула вверх
География бизнеса резко расширилась: Белоруссия и Узбекистан перешли к совместному производству
Дрова вернулись в большую политику: Белоруссия разворачивает предприятия на местное топливо
Вкус региона в каждой бутылке: в Белоруссии выпустили колу с лунинецкой клубникой и глубокской вишней
В Осетии скоро яблоку станет негде упасть: туристы едут за блогерами и статусными свадьбами
Ядерные амбиции Бурунди в партнерстве с Россией: технологический прорыв перечеркнул все планы Брюсселя
4 упражнения против сутулости и складок под мышками: техника, которая меняет пропорции тела
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Следственный комитет Белоруссии сообщил о хищениях средств через фальшивые проекты БЕЛАЗ и Газпрома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.