Долой "письма счастья": власти Ростовской области отменят штрафы только для этих водителей

В Ростовской области на автозаправочных станциях вводят режим ручного управления транспортными потоками и очередями. Губернатор Юрий Слюсарь распорядился привлечь к дежурству на АЗС казачьи патрули и волонтеров. Решение принято на фоне системных сложностей с топливом, когда заправки работают всего несколько часов в сутки.
Основная миссия добровольцев и казаков — навигация и поддержание порядка в зонах скопления машин. Власти подчеркивают, что активисты не имеют права прикасаться к пистолетам или вмешиваться в технологический цикл продажи бензина. Их роль сводится к психологической разгрузке очередей и помощи уязвимым категориям граждан: пожилым людям и семьям с детьми.
"Привлечение казачества — это проверенный механизм стабилизации ситуации в регионе. Когда цены на топливо и ажиотаж создают нервозность, физическое присутствие представителей порядка дисциплинирует водителей и пресекает конфликты", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Параллельно казаки займутся выявлением "серых возчиков" — лиц, которые закупают топливо в промышленных масштабах для последующей перепродажи по завышенным ценам. Работа волонтеров на станциях позволит снизить градус напряжения на ключевых трассах области.
Власти региона пошли на встречу автовладельцам в вопросе дорожной видеофиксации. Из-за длинных очередей на обочинах перед АЗС машины часто попадали под прицел комплексов фотофиксации нарушений правил парковки и остановки. Теперь камеры перенастроят так, чтобы ожидание в очереди за бензином не превращалось в автоматическое "письмо счастья".
|Параметр
|Что меняется
|Камеры ГИБДД
|Отмена штрафов за стоянку в очередях у АЗС
|Информирование
|Табло с графиком работы и остатками топлива
|Безопасность
|Постоянный надзор казачьих сотен за порядком
Дополнительно на станциях внедряют систему оперативного оповещения. Водители должны заранее знать, есть ли в наличии нужная марка топлива и когда ожидается следующий бензовоз, чтобы не тратить время на бессмысленное ожидание.
Ситуация требует не только силового, но и финансового контроля. Топливный коллапс часто провоцирует перекосы в региональных доходах и инвестиционной привлекательности территорий. В некоторых районах области из-за перебоев с горючим уже фиксируются логистические задержки.
"Любые перебои с ресурсами — это удар по бюджетной дисциплине региона. Стабилизация работы АЗС через общественный контроль помогает избежать спекуляций, которые негативно влияют на социально-экономическое развитие и покупательную способность населения", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.
Взаимодействие властей, общественников и бизнеса должно создать "зеленый коридор" для добросовестных потребителей. Пока поставки не нормализуются, патрулирование останется основной мерой профилактики дорожного хаоса.
Нет, добровольцам категорически запрещено вмешиваться в технический процесс отпуска топлива.
Камеры ГИБДД возле АЗС перенастроят, чтобы не наказывать водителей, вынужденно стоящих в ожидании бензина.
Патрули будут фиксировать случаи массового закупа топлива в канистры и передавать данные правоохранительным органам.
На автозаправочных станциях организуют специальные стенды и табло с актуальным графиком работы.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.