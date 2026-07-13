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Долой "письма счастья": власти Ростовской области отменят штрафы только для этих водителей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области на автозаправочных станциях вводят режим ручного управления транспортными потоками и очередями. Губернатор Юрий Слюсарь распорядился привлечь к дежурству на АЗС казачьи патрули и волонтеров. Решение принято на фоне системных сложностей с топливом, когда заправки работают всего несколько часов в сутки.

Очередь на автозаправке во время заката
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь на автозаправке во время заката

Задачи патрулей на заправках

Основная миссия добровольцев и казаков — навигация и поддержание порядка в зонах скопления машин. Власти подчеркивают, что активисты не имеют права прикасаться к пистолетам или вмешиваться в технологический цикл продажи бензина. Их роль сводится к психологической разгрузке очередей и помощи уязвимым категориям граждан: пожилым людям и семьям с детьми.

"Привлечение казачества — это проверенный механизм стабилизации ситуации в регионе. Когда цены на топливо и ажиотаж создают нервозность, физическое присутствие представителей порядка дисциплинирует водителей и пресекает конфликты", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Параллельно казаки займутся выявлением "серых возчиков" — лиц, которые закупают топливо в промышленных масштабах для последующей перепродажи по завышенным ценам. Работа волонтеров на станциях позволит снизить градус напряжения на ключевых трассах области.

Отмена штрафов и информирование

Власти региона пошли на встречу автовладельцам в вопросе дорожной видеофиксации. Из-за длинных очередей на обочинах перед АЗС машины часто попадали под прицел комплексов фотофиксации нарушений правил парковки и остановки. Теперь камеры перенастроят так, чтобы ожидание в очереди за бензином не превращалось в автоматическое "письмо счастья".

Параметр Что меняется
Камеры ГИБДД Отмена штрафов за стоянку в очередях у АЗС
Информирование Табло с графиком работы и остатками топлива
Безопасность Постоянный надзор казачьих сотен за порядком

Дополнительно на станциях внедряют систему оперативного оповещения. Водители должны заранее знать, есть ли в наличии нужная марка топлива и когда ожидается следующий бензовоз, чтобы не тратить время на бессмысленное ожидание.

Экономический баланс и дисциплина

Ситуация требует не только силового, но и финансового контроля. Топливный коллапс часто провоцирует перекосы в региональных доходах и инвестиционной привлекательности территорий. В некоторых районах области из-за перебоев с горючим уже фиксируются логистические задержки.

"Любые перебои с ресурсами — это удар по бюджетной дисциплине региона. Стабилизация работы АЗС через общественный контроль помогает избежать спекуляций, которые негативно влияют на социально-экономическое развитие и покупательную способность населения", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Взаимодействие властей, общественников и бизнеса должно создать "зеленый коридор" для добросовестных потребителей. Пока поставки не нормализуются, патрулирование останется основной мерой профилактики дорожного хаоса.

Ответы на популярные вопросы

Могут ли волонтеры заправлять машины вместо сотрудников?

Нет, добровольцам категорически запрещено вмешиваться в технический процесс отпуска топлива.

Будут ли штрафовать за очередь под знаком "Остановка запрещена"?

Камеры ГИБДД возле АЗС перенастроят, чтобы не наказывать водителей, вынужденно стоящих в ожидании бензина.

Как казаки будут бороться с перекупщиками?

Патрули будут фиксировать случаи массового закупа топлива в канистры и передавать данные правоохранительным органам.

Где узнать информацию о наличии бензина?

На автозаправочных станциях организуют специальные стенды и табло с актуальным графиком работы.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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