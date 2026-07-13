Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звездный младенец устроил хаос в созвездии Тельца: выбросы энергии лишили покоя весь сектор
Цветы с сюрпризом: 7,7 тысячи роз и гвоздик отправили под нож в Псковской области
Слишком явный фотомонтаж: попытка Седоковой очернить покойного супруга обернулась провалом
Хватит мучиться с логистикой: Калининградская область изменит правила заправки в канистры
Эффект "домино": почему стоимость километра пути для грузовиков рванула вверх
География бизнеса резко расширилась: Белоруссия и Узбекистан перешли к совместному производству
Дрова вернулись в большую политику: Белоруссия разворачивает предприятия на местное топливо
Вкус региона в каждой бутылке: в Белоруссии выпустили колу с лунинецкой клубникой и глубокской вишней
В Осетии скоро яблоку станет негде упасть: туристы едут за блогерами и статусными свадьбами

Дорожные ловушки на Р-23: где псковским водителям  придется притормозить

Россия » Северо-Запад » Псков

Федеральная трасса Р-23, связывающая Петербург с южными рубежами и Белоруссией, 14 июля превратится в зону повышенного внимания для водителей. Дорожники запланировали масштабную "генеральную уборку" и ремонт сразу на семи участках в Псковской области. Движение не перекроют, но скоростной режим жестко ограничат, чтобы дать технике и рабочим возможность привести полотно в порядок.

Ремонт автомобильной дороги
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ремонт автомобильной дороги

Пропускная способность под вопросом: география заторов

Основной удар по скорости придется на временной отрезок с 08:00 до 17:00. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", наиболее протяженный участок работ охватит сразу сто километров — с 79-го по 179-й км. Здесь в обоих направлениях дорожники займутся обочинами. Водителям стоит заранее учитывать замедление потока, особенно на фоне действующих правил на заправках региона.

Участок (км) Направление и время
31 — 55 Оба направления, 09:00-17:00
145 — 144 / 134 — 135 На Санкт-Петербург, 08:00-17:00
147 — 148 / 132 — 133 На Псков, 08:00-17:00
441 — 451 / 464 — 470 Оба направления, 08:00-17:00

Механика процесса: от размывов до лотков

Летние дожди оставили свой след на насыпях: ликвидация размывов станет главной задачей на отрезках со 132-го по 148-й километр. На южных участках трассы (441-470 км) перечень работ шире: там не только косят траву, но и правят дорожные знаки, чистят водоотвод и убирают площадки отдыха. Это стандартная процедура поддержания трассы в рабочем состоянии, сопоставимая по значимости с тем, как аграрии реанимируют земли для посевной.

"Масштабные ограничения на Р-23 — это необходимая мера для сохранения конструктива дороги. Устранение размывов на ранней стадии предотвращает разрушение основания полотна, что в будущем избавляет бюджет от капитальных затрат на перекладку асфальта", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Важно помнить, что работы ведутся в непосредственной близости от движущегося транспорта. Уборка мусора и окос травы требуют присутствия рабочих на обочинах, что автоматически делает любой автомобиль потенциальным источником опасности при несоблюдении лимитов. В регионе сейчас активно развивают системы мониторинга, включая беспилотные авиационные решения, однако дисциплина водителей остается решающим фактором безопасности.

"Любое сужение трассы или введение скоростных лимитов провоцирует эффект "бутылочного горлышка". Водителям нужно готовиться к тому, что время в пути увеличится на 20-30 минут, особенно на многокилометровых участках окоса травы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Будут ли полностью закрывать полосы?

Нет, полное перекрытие не планируется. Движение сохранят, но скорость потока будет снижена дорожными знаками и техникой.

Коснутся ли ограничения ночного времени?

Основные работы завершатся к 17:00, после чего ограничения должны быть сняты, если техника покинет проезжую часть.

Где ожидаются самые длинные пробки?

Наиболее критичными могут стать участки 79-179 км из-за большой протяженности зоны работ и возможного скопления медленных грузовиков.

Что делать, если на участке произошел размыв?

Дорожники как раз занимаются их ликвидацией 14 июля. Если вы заметили новый дефект, сообщите диспетчеру ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Читайте также

Экспертная проверка: Specialist по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Сырье
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Последние материалы
Хватит мучиться с логистикой: Калининградская область изменит правила заправки в канистры
Эффект "домино": почему стоимость километра пути для грузовиков рванула вверх
География бизнеса резко расширилась: Белоруссия и Узбекистан перешли к совместному производству
Дрова вернулись в большую политику: Белоруссия разворачивает предприятия на местное топливо
Вкус региона в каждой бутылке: в Белоруссии выпустили колу с лунинецкой клубникой и глубокской вишней
В Осетии скоро яблоку станет негде упасть: туристы едут за блогерами и статусными свадьбами
Ядерные амбиции Бурунди в партнерстве с Россией: технологический прорыв перечеркнул все планы Брюсселя
4 упражнения против сутулости и складок под мышками: техника, которая меняет пропорции тела
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Следственный комитет Белоруссии сообщил о хищениях средств через фальшивые проекты БЕЛАЗ и Газпрома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.