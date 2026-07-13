Дорожные ловушки на Р-23: где псковским водителям придется притормозить

Федеральная трасса Р-23, связывающая Петербург с южными рубежами и Белоруссией, 14 июля превратится в зону повышенного внимания для водителей. Дорожники запланировали масштабную "генеральную уборку" и ремонт сразу на семи участках в Псковской области. Движение не перекроют, но скоростной режим жестко ограничат, чтобы дать технике и рабочим возможность привести полотно в порядок.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ремонт автомобильной дороги

Пропускная способность под вопросом: география заторов

Основной удар по скорости придется на временной отрезок с 08:00 до 17:00. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", наиболее протяженный участок работ охватит сразу сто километров — с 79-го по 179-й км. Здесь в обоих направлениях дорожники займутся обочинами. Водителям стоит заранее учитывать замедление потока, особенно на фоне действующих правил на заправках региона.

Участок (км) Направление и время 31 — 55 Оба направления, 09:00-17:00 145 — 144 / 134 — 135 На Санкт-Петербург, 08:00-17:00 147 — 148 / 132 — 133 На Псков, 08:00-17:00 441 — 451 / 464 — 470 Оба направления, 08:00-17:00

Механика процесса: от размывов до лотков

Летние дожди оставили свой след на насыпях: ликвидация размывов станет главной задачей на отрезках со 132-го по 148-й километр. На южных участках трассы (441-470 км) перечень работ шире: там не только косят траву, но и правят дорожные знаки, чистят водоотвод и убирают площадки отдыха. Это стандартная процедура поддержания трассы в рабочем состоянии, сопоставимая по значимости с тем, как аграрии реанимируют земли для посевной.

"Масштабные ограничения на Р-23 — это необходимая мера для сохранения конструктива дороги. Устранение размывов на ранней стадии предотвращает разрушение основания полотна, что в будущем избавляет бюджет от капитальных затрат на перекладку асфальта", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Важно помнить, что работы ведутся в непосредственной близости от движущегося транспорта. Уборка мусора и окос травы требуют присутствия рабочих на обочинах, что автоматически делает любой автомобиль потенциальным источником опасности при несоблюдении лимитов. В регионе сейчас активно развивают системы мониторинга, включая беспилотные авиационные решения, однако дисциплина водителей остается решающим фактором безопасности.

"Любое сужение трассы или введение скоростных лимитов провоцирует эффект "бутылочного горлышка". Водителям нужно готовиться к тому, что время в пути увеличится на 20-30 минут, особенно на многокилометровых участках окоса травы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Будут ли полностью закрывать полосы?

Нет, полное перекрытие не планируется. Движение сохранят, но скорость потока будет снижена дорожными знаками и техникой.

Коснутся ли ограничения ночного времени?

Основные работы завершатся к 17:00, после чего ограничения должны быть сняты, если техника покинет проезжую часть.

Где ожидаются самые длинные пробки?

Наиболее критичными могут стать участки 79-179 км из-за большой протяженности зоны работ и возможного скопления медленных грузовиков.

Что делать, если на участке произошел размыв?

Дорожники как раз занимаются их ликвидацией 14 июля. Если вы заметили новый дефект, сообщите диспетчеру ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

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