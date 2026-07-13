Хватит мучиться с логистикой: Калининградская область изменит правила заправки в канистры

В Калининградской области могут частично отменить запрет на продажу топлива в канистры. Об этом сообщили в региональном правительстве. Сейчас ограничение касается всех видов бензина и дизельного топлива.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Канистра для топлива

Сейчас власти видят необходимость в более гибком подходе, так как ограничение затрудняет работу фермерам и владельцам малой техники.

Особенно остро вопрос стоит в период покоса травы и проведения сельскохозяйственных работ. Для жителя области, использующего газонокосилку, триммер или мотоблок, отсутствие возможности заправить канистру на АЗС создает лишние сложности в логистике и организации труда.

"Власти рассматривают возможность разрешить заправку в канистры для определенных категорий пользователей, например, для владельцев сельскохозяйственной техники и других организаций", — сообщили в пресс-службе правительства.

Как это будет работать

В ближайшие недели правительство обсудит детали с общественностью и специалистами. Если запрет снимут, введут строгие правила контроля, чтобы избежать спекуляций с топливом.

Статус Условия заправки в канистры Текущий режим Полный запрет на все виды топлива Предлагаемый режим Разрешение для сельхозпроизводителей и спецслужб при условии контроля

Официальное решение примут после завершения обсуждений. До этого момента правила 2021 года продолжают действовать.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов