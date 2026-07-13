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Цветы с сюрпризом: 7,7 тысячи роз и гвоздик отправили под нож в Псковской области

Россия » Северо-Запад » Псков

Во время проверки на складах временного хранения в Псковской области в девяти партиях импортных цветов выявили западного цветочного трипса. Обнаружены гвоздики, розы и гипсофилы из Нидерландов, Эквадора, Колумбии и Кении — всего более 7,7 тысячи штук.

Флорист стрижет стебли цветов на рынке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Флорист стрижет стебли цветов на рынке

Как сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора, после лабораторных исследований находка подтвердилась.

Выпуск зараженных растений на территорию России теперь запрещен. Решение об уничтожении партий приняли сами владельцы.

"Этот вредитель представляет угрозу не только для декоративных культур. Он питается соками и способен сгубить садоводческие хозяйства в считанные дни", — отметила в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Параметр Что меняется
Объем партий 7700 штук импортных цветов
Страны-поставщики Нидерланды, Эквадор, Колумбия, Кения
Обнаруженный вредитель Западный цветочный трипс
Решение по партиям Уничтожение по согласованию с владельцами

"Схема завоза была бы идеально герметичной только в лабораторных условиях. Перемещение живых растений через континенты — это всегда риск вспышки популяции внутри страны", — констатировала в беседе с Pravda. Ru специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Экспертная проверка: специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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