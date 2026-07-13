Президент России подписал федеральный закон, устанавливающий льготный трудовой режим для защитников приграничья. Теперь силовики и военнослужащие из Белгородской области, получившие инвалидность из-за ранений или заболеваний во время службы, переходят на 35-часовую рабочую неделю. Новое правило касается контрактников, бойцов Росгвардии и сотрудников МВД.
Несмотря на сокращение рабочего времени на пять часов в неделю, государство гарантирует сохранение денежного довольствия и всех положенных надбавок в полном объеме. Мера направлена на поддержку тех, кто решил остаться в строю после тяжелых травм, полученных при выполнении боевых задач.
"Это решение — дань глубокого уважения к тем героям, которые получили тяжелые ранения, но все равно приняли решение остаться в строю и продолжать службу. Сокращенная неделя позволит уделять больше времени восстановлению здоровья и общению с семьями", — подчеркнула уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
Закон вступил в силу на фоне продолжающегося давления на регион. Регулярная атака БПЛА на Белгород и прилегающие районы требует от силовых структур постоянной готовности, и новая норма призвана снизить нагрузку на личный состав с ограниченными физическими возможностями. При этом власти продолжают восстановление школ Шебекино и других социальных объектов, обеспечивая тыл для военнослужащих.
"Региону важно удерживать кадры. Бюджетные обязательства по сохранению выплат при сокращении часов — это инвестиция в стабильность силового блока в условиях, когда область стала первым рубежом обороны", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Параллельно с кадровой поддержкой в области идет масштабная реформа управления, призванная ускорить принятие решений в кризисных ситуациях. Это особенно актуально, учитывая, что ремонт жилья в Белгородской области остается одной из самых острых тем для обсуждения среди мирного населения и силовиков.
|Параметр
|Что меняется
|Продолжительность недели
|Снижается до 35 часов
|Денежное довольствие
|Сохраняется на 100%
|Категории лиц
|Военные по контракту, Росгвардия, МВД с инвалидностью
В условиях информационной войны жителям напоминают о бдительности: фейковые каналы в Белгороде часто искажают суть новых законов и мер безопасности. Доверять стоит только официальным источникам и проверенным законодательным актам.
"Административные регламенты должны четко прописывать порядок перехода на такой график, чтобы избежать споров с руководством на местах и обеспечить реализацию прав ветеранов", — заявила в интервью Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Да, переход на льготный график носит заявительный характер на основании медицинского заключения.
Нет, страховой стаж и пенсионные коэффициенты начисляются исходя из полного оклада.
Закон охватывает всех военнослужащих по контракту и приравненных к ним лиц, выполняющих задачи в зоне интересов ведомств.
Необходимо обращаться в военную прокуратуру или трудовую инспекцию, так как норма является федеральной и обязательной к исполнению.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.