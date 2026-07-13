Жизнь после ранения не будет прежней: в Белгороде силовикам дают новые гарантии по закону

Президент России подписал федеральный закон, устанавливающий льготный трудовой режим для защитников приграничья. Теперь силовики и военнослужащие из Белгородской области, получившие инвалидность из-за ранений или заболеваний во время службы, переходят на 35-часовую рабочую неделю. Новое правило касается контрактников, бойцов Росгвардии и сотрудников МВД.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Igor Rudenko (Игорь Руденко), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военный ВС РФ

Социальные гарантии и сохранение доходов

Несмотря на сокращение рабочего времени на пять часов в неделю, государство гарантирует сохранение денежного довольствия и всех положенных надбавок в полном объеме. Мера направлена на поддержку тех, кто решил остаться в строю после тяжелых травм, полученных при выполнении боевых задач.

"Это решение — дань глубокого уважения к тем героям, которые получили тяжелые ранения, но все равно приняли решение остаться в строю и продолжать службу. Сокращенная неделя позволит уделять больше времени восстановлению здоровья и общению с семьями", — подчеркнула уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Закон вступил в силу на фоне продолжающегося давления на регион. Регулярная атака БПЛА на Белгород и прилегающие районы требует от силовых структур постоянной готовности, и новая норма призвана снизить нагрузку на личный состав с ограниченными физическими возможностями. При этом власти продолжают восстановление школ Шебекино и других социальных объектов, обеспечивая тыл для военнослужащих.

Мнение аналитиков

"Региону важно удерживать кадры. Бюджетные обязательства по сохранению выплат при сокращении часов — это инвестиция в стабильность силового блока в условиях, когда область стала первым рубежом обороны", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с кадровой поддержкой в области идет масштабная реформа управления, призванная ускорить принятие решений в кризисных ситуациях. Это особенно актуально, учитывая, что ремонт жилья в Белгородской области остается одной из самых острых тем для обсуждения среди мирного населения и силовиков.

Параметр Что меняется Продолжительность недели Снижается до 35 часов Денежное довольствие Сохраняется на 100% Категории лиц Военные по контракту, Росгвардия, МВД с инвалидностью

В условиях информационной войны жителям напоминают о бдительности: фейковые каналы в Белгороде часто искажают суть новых законов и мер безопасности. Доверять стоит только официальным источникам и проверенным законодательным актам.

"Административные регламенты должны четко прописывать порядок перехода на такой график, чтобы избежать споров с руководством на местах и обеспечить реализацию прав ветеранов", — заявила в интервью Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли подавать рапорт для сокращения часов?

Да, переход на льготный график носит заявительный характер на основании медицинского заключения.

Повлияет ли это на будущую пенсию?

Нет, страховой стаж и пенсионные коэффициенты начисляются исходя из полного оклада.

Распространяется ли закон на мобилизованных?

Закон охватывает всех военнослужащих по контракту и приравненных к ним лиц, выполняющих задачи в зоне интересов ведомств.

Что делать, если в сокращении часов отказывают?

Необходимо обращаться в военную прокуратуру или трудовую инспекцию, так как норма является федеральной и обязательной к исполнению.

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