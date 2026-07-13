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Рынок медицины перестал зависеть от Запада: ученые создали продукт, который изменит хирургию

Россия

Нижегородские ученые из ПИМУ совершили тихий переворот в операционных залах. Костный цемент компании "Эндокарбон" получил бессрочную "прописку" от Росздравнадзора. Это не просто очередная баночка с химией, а спасательный круг для системы здравоохранения. До этого момента российский рынок почти полностью "сидел на игле" западных поставок. Теперь медики получили отечественный состав третьего класса риска, который не боится санкций и перебоев на границах.

Рентгеновский снимок протеза сустава
Фото: Flickr by H Dragon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рентгеновский снимок протеза сустава

Хирургический клей: как это работает

Костный цемент — это "бетон" для тела человека. Он намертво крепит искусственные суставы к родным костям. Без этого материала невозможно эффективно внедрять новые технологии в эндопротезирование и вертебропластику. Ежегодно в России проводят около 200 тысяч таких операций. Раньше хирурги зависели от настроения зарубежных поставщиков, что создавало реальную угрозу дефицита при лечении тяжелых травм.

"Это критически важный материал. Любая задержка поставок импорта ставит под угрозу плановые операции в масштабах всей страны. Создание собственного аналога — это не вопрос престижа, а вопрос выживания медицины", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Разработка велась в рамках программы "Приоритет 2030". Ученые из Нижнего Новгорода доказали: чтобы получить рекорд бурения в научных высотах, не обязательно копировать Запад. Можно создать свое, причем с характеристиками, которые не уступают продукции из "недружественных" стран.

Полный цикл внутри страны

Нижегородцы не просто смешали ингредиенты в пробирке. Они создали закрытую систему. От получения сырья — медицинского полиметилметакрилата — до финальной упаковки. Это и есть настоящая технологическая независимость. В то время как Европа возвращается за газом, Россия уходит от зависимости в ключевых медицинских изделиях.

Показатель Характеристика проекта
Тип лицензии Бессрочное регистрационное удостоверение
Класс риска Третий (максимальный уровень контроля)
Сырьевая база Собственное производство полиметилметакрилата
Производственный цикл Полный (от молекулы до коробки)

Теперь российские клиники защищены от санкционного шантажа. Пока западные экономисты обсуждают, как энергетическая безопасность Европы трещит по швам, отечественная медицина выстраивает монолитный фундамент.

Рецепты под разные задачи

Линейка материалов "ЭНДОКАРБОН" — это не универсальный клей "для всего". Разработчики предусмотрели разные сценарии. Есть цементы стандартной вязкости для классических суставов и составы с низкой вязкостью. Для борьбы с инфекциями создали варианты с антибиотиками. Специализированные формы готовы к работе в вертебрологии и краниопластике. Это индивидуальный подход к сложным операциям.

"В кратчайшие сроки коллектив ПИМУ довел разработку медицинского изделия "Костный цемент" от идеи до регистрационного удостоверения. Работа была сложная, требовала от сотрудников не только научных, но и финансовых, коммерческих, юридических и многих других компетенций", — отметила проректор по научной работе ПИМУ Елена Божкова.

"Любое новое медицинское изделие проходит через сито жестких тестов. Тот факт, что цемент получил удостоверение для инвазивных процедур, подтверждает его полную биосовместимость с живыми системами организма", — рассказал в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Как и в случае с редкоземельными ресурсами, обладание технологией производства материалов дает стратегическое преимущество. Пока другие пытаются перекраивать маршруты поставок, Нижний Новгород просто делает продукт, который не нужно везти через три границы.

Ответы на популярные вопросы о костном цементе

Зачем костный цемент вообще нужен организму?

Он выполняет роль прослойки между металлом эндопротеза и костью, равномерно распределяя нагрузку и заполняя микропустоты.

Насколько долговечен такой материал?

Срок службы современных составов рассчитан на десятки лет, что сопоставимо с ресурсом самого титанового имплантата.

Может ли цемент вызвать аллергическую реакцию?

Благодаря высокой степени очистки полимеров, использованных в "Эндокарбоне", риск аллергии сведен к минимуму, подтвержденному клиниспытаниями.

Почему нельзя было использовать старые разработки?

Медицина требует прогресса: новые составы снижают термическое воздействие на ткани при застывании и защищают от бактерий.

Ситуация напоминает рынок авиации, где модернизация самолетов требует ювелирной точности. В медицине ставки еще выше. Наличие отечественного костного цемента гарантирует, что операционные не будут простаивать. Для пациента это разница между полноценной жизнью и инвалидной коляской.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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