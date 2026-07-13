Мясо лежало прямо на грязном полу: в Орле закрыли цех, который работал вне закона

В Орле закрыли нелегальный цех компании "Либерти 57". Предприятие выпускало мясные чипсы и тушенку, хотя еще в феврале 2024 года его исключили из государственного реестра "Цербер", что фактически запрещало производство продукции.
Проверка прокуратуры и Россельхознадзора показала, что в цеху полностью игнорировали санитарные нормы. Сырье лежало на полу, маринованное мясо хранилось без охлаждения. В помещениях обнаружили помет и труп крысы. Также специалисты зафиксировали нарушение поточности производства: грязные и чистые процессы пересекались, что делает заражение продуктов неизбежным.
Специалисты изъяли и опечатали 2105 кг продукции, которую выпускали без сопроводительных документов. Лабораторные исследования подтвердили высокую опасность таких продуктов для потребителя.
|Вид продукции
|Обнаруженные бактерии
|Свинина для тушенки
|Сальмонелла
|Куриные и свиные чипсы
|Кишечная палочка
Компанию оштрафовали за нарушение технических регламентов. Постановление вступило в силу 16 июля 2026 года, штраф уже оплачен.
Для обычного покупателя такие находки означают высокий риск тяжелого пищевого отравления. Сальмонелла и кишечная палочка вызывают острые кишечные инфекции, которые могут привести к госпитализации.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.