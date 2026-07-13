Мясо лежало прямо на грязном полу: в Орле закрыли цех, который работал вне закона

В Орле закрыли нелегальный цех компании "Либерти 57". Предприятие выпускало мясные чипсы и тушенку, хотя еще в феврале 2024 года его исключили из государственного реестра "Цербер", что фактически запрещало производство продукции.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Тараканы на кухне

Проверка прокуратуры и Россельхознадзора показала, что в цеху полностью игнорировали санитарные нормы. Сырье лежало на полу, маринованное мясо хранилось без охлаждения. В помещениях обнаружили помет и труп крысы. Также специалисты зафиксировали нарушение поточности производства: грязные и чистые процессы пересекались, что делает заражение продуктов неизбежным.

Специалисты изъяли и опечатали 2105 кг продукции, которую выпускали без сопроводительных документов. Лабораторные исследования подтвердили высокую опасность таких продуктов для потребителя.

Вид продукции Обнаруженные бактерии Свинина для тушенки Сальмонелла Куриные и свиные чипсы Кишечная палочка

Компанию оштрафовали за нарушение технических регламентов. Постановление вступило в силу 16 июля 2026 года, штраф уже оплачен.

Для обычного покупателя такие находки означают высокий риск тяжелого пищевого отравления. Сальмонелла и кишечная палочка вызывают острые кишечные инфекции, которые могут привести к госпитализации.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова