Больше никаких бумажных проверок: в столице нейросеть вычисляет нарушения за секунды

Московский стройкомплекс окончательно переводит контроль за разрытыми траншеями и котлованами на нейросетевые рельсы. Столичный Центр искусственного интеллекта представил сервис, способный за пару минут вынести вердикт о законности любых земляных работ. Система в автоматическом режиме "прочесывает" фотографии, сопоставляет их с геопозицией и сверяет с базами данных разрешительной документации.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Земляные работы в парке

Механика цифрового патруля

Проект, реализованный по заказу Мосгоргеотреста, объединил в единый поток реестры ордеров ОАТИ и фотоматериалы с мобильных устройств инспекторов. Теперь ИИ сам находит нужные документы, привязанные к координатам конкретного объекта, и проверяет их актуальность. По сути, город внедряет алгоритм, который заменяет многочасовую бумажную волокиту мгновенным анализом.

"Мы последовательно расширяем применение искусственного интеллекта в градостроительной сфере для ускорения и повышения качества реализации проектов. Еще одна разработка нашего Центра автоматизирует контроль законности проведения земляных работ: во время тестирования модель показала точность около 90 процентов. Таким образом, из дальнейшей проверки исключаются объекты, где все требования соблюдены, а инспекторы освобождаются от части рутинных действий и могут сосредоточиться на анализе сложных ситуаций. Это позволяет быстрее выявлять нарушения и снижает вероятность ошибок при принятии решений", — сообщил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Такой подход делает редевелопмент промзон Москвы более прозрачным — теперь "тихо" вырыть яму под фундамент в обход правил не получится. Технология исключает человеческий фактор: если в реестре пусто, система сразу вешает на объект ярлык нарушителя.

"Автоматизация надзора в строительстве — это не просто дань моде, а способ разгрузить бюджет и ускорить ввод объектов. Когда ИИ берет на себя 90% проверок, инспекторы могут заниматься выявлением действительно опасных самостроев", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Железо и алгоритмы: что внутри YOLO26-m

Для тренировки системы использовали массив из более чем шести тысяч снимков. В основе лежит модель компьютерного зрения YOLO26-m. Она настроена так, чтобы не "тупить" при обработке тяжелых данных, сохраняя при этом точность распознавания элементов стройплощадки. Разработка завершилась в июне 2026 года, и сейчас она готова к полноценному патрулированию столичных улиц.

Этап проверки Действие системы Сбор данных Получение фото и GPS-меток с места работ. Архивный поиск Автоматическая сверка с реестрами ордеров ОАТИ. Вердикт Вывод результата в интерфейс с отметкой о нарушениях.

Этот цифровой инструмент вписывается в общую стратегию мэрии по созданию комфортной среды. Новые сервисы должны гарантировать, что любое вмешательство в городскую почву не приведет к коммунальным авариям. В будущем такие решения помогут ускорить даже такие социальные программы, как реновация в Кузьминках и других районах.

"Любое благоустройство начинается с земляных работ. Чем быстрее город подтвердит их законность, тем меньше риск, что пешеходные зоны превратятся в вечно разрытые полигоны из-за бюрократических проволочек", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

От "Патриков" до регионов: экспансия московского ИИ

Столица уже давно стала испытательным полигоном для нейросетей. Теперь Москва готова делиться опытом. Центр ИИ в градостроительстве уже заключил почти три десятка соглашений с 21 регионом страны. Цель — создать единые цифровые стандарты строительства от Калининграда до Владивостока.

Это особенно важно на фоне того, как рынок недвижимости Москвы 2026 года адаптируется к новым ставкам и стратегиям застройщиков. Оптимизация контроля позволяет снизить административные издержки, что в конечном итоге влияет на себестоимость квадратного метра и сроки сдачи нового жилья и школ.

"Законность строек напрямую влияет на безопасность. Моментальный ИИ-контроль — это профилактика городских катастроф", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы

Сколько времени занимает одна проверка?

Нейросеть обрабатывает запрос за считаные минуты, сопоставляя фото с базами ордеров ОАТИ.

Может ли система ошибиться?

В ходе тестов точность модели YOLO26-m составила около 90%. Сложные случаи всё равно остаются за инспекторами.

Как ИИ узнает, где именно ведутся работы?

Сервис использует геоданные (координаты), передаваемые вместе с фотографией объекта.

Будут ли штрафовать автоматически?

Система лишь выявляет факт отсутствия документов; решение о санкциях принимает контролирующий орган после подтверждения данных.

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