Сети работают на пределе: масштабная стройка в Тюмени предотвратит коллапс коммуникаций

В Тюменском районе набирает обороты возведение масштабного инфраструктурного объекта — канализационной насосной станции (КНС), которая станет одной из крупнейших в регионе. Строительную площадку развернули в окрестностях села Ембаево, работы курирует "Росводоканал Тюмень" в рамках действующего концессионного соглашения. Проект предусматривает создание глубокого 13-метрового резервуара, способного ежедневно пропускать свыше 50 тысяч кубометров жидких отходов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Рабочие в насосной станции

Технические параметры и охват новой сети

Инженерное сооружение возьмет на себя нагрузку по сбору стоков на обширной дистанции от тюменской улицы Беляева до поселка Каскара. Для транспортировки нечистот на очистные сооружения задействуют напорный коллектор протяженностью 19 километров. Как сообщает tmn.aif.ru, на текущем этапе специалисты уже смонтировали пять мощных насосов и проложили три основные линии труб диаметром до 800 мм.

Помимо гидравлической части, строители занимаются установкой высокотехнологичных систем вентиляции и фильтрации воздуха, чтобы исключить неприятные запахи в районе Ембаево. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2026 года. Расширение коммунальных сетей критически важно для областного центра, где из-за активной застройки цены на первичное жилье и даже стоимость базового набора продуктов продолжают расти, привлекая новых жителей.

"Строительство КНС такого масштаба — это прежде всего работа на опережение, поскольку существующие сети в заречной части Тюмени работают на пределе своих возможностей из-за интенсивного появления новых микрорайонов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по вопросам ЖКХ Евгений Блех.

Перспективы развития городской инфраструктуры

Запуск станции позволит существенно разгрузить старые коллекторы, которые сталкиваются с перегрузками в периоды пикового водопотребления. Напомним, что интеграция новых районов требует не только труб, но и дорог; сейчас как раз ведутся работы на Тюменской объездной, меняющие схему движения транспорта.

Специалисты подрядной организации отмечают, что использование современного оборудования позволит автоматизировать управление потоками и минимизировать риски аварийных ситуаций. Новая станция обеспечит надежное водоотведение для тысяч домовладений на десятилетия вперед, создавая необходимый резерв мощностей для расширения границ Тюмени в северо-восточном направлении.

Ответы на популярные вопросы о строительстве новой КНС

Зачем Тюмени нужна еще одна крупная насосная станция?

Действующая инфраструктура заречной части города и прилегающих сел перегружена из-за массового строительства жилья. Новый объект примет на себя основной поток стоков и обеспечит запас прочности системы водоотведения.

Как станция повлияет на экологию в районе села Ембаево?

В проекте предусмотрена современная система сорбционной очистки воздуха и герметичные модули. Это предотвратит распространение запахов и исключит попадание неочищенных вод в грунт или близлежащие водоемы.

Когда планируется завершить все работы и запустить объект?

Согласно утвержденному графику концессионного соглашения, строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны быть полностью завершены к концу 2026 года.

Повлияет ли строительство на стоимость коммунальных услуг для населения?

Работы ведутся в рамках инвестиционной программы "Росводоканал Тюмень". Прямого скачкообразного роста тарифов именно из-за стройки не планируется, так как расходы распределены на длительный период действия концессии.

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