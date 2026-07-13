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Две тысячи лет в земле: находка в Азове перевернула представление о древней иерархии региона

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Азове на улице Седошенко обнаружили античное погребение, датируемое I–II веками нашей эры. Археологи Азовского музея-заповедника ведут раскопки на восточной границе древнего могильника.

Золотое кольцо с драгоценными камнями возрастом 800 лет
Фото: popsci.com by Йоханне Торхайм, NIKU is licensed under Free More Info
Золотое кольцо с драгоценными камнями возрастом 800 лет

Несмотря на частичное разрушение могилы, исследователям удалось обнаружить останки человека — сохранились таз и ноги. В ходе просеивания грунта ученые нашли украшения: кораллы и бусы из сердолика. Особую ценность представляет перстень, который нашли прямо на пальце погребенного.

"Этот перстень встречается в азовских землях впервые", — отметили сотрудники музея.

Такая находка позволяет по-новому взглянуть на торговые связи и социальную иерархию региона в античный период. Подобные артефакты помогают понять, кто жил на этих землях почти две тысячи лет назад и какие предметы роскоши ввозились в приазовские степи.

Экспертная проверка:
обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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