Две тысячи лет в земле: находка в Азове перевернула представление о древней иерархии региона

В Азове на улице Седошенко обнаружили античное погребение, датируемое I–II веками нашей эры. Археологи Азовского музея-заповедника ведут раскопки на восточной границе древнего могильника.
Несмотря на частичное разрушение могилы, исследователям удалось обнаружить останки человека — сохранились таз и ноги. В ходе просеивания грунта ученые нашли украшения: кораллы и бусы из сердолика. Особую ценность представляет перстень, который нашли прямо на пальце погребенного.
"Этот перстень встречается в азовских землях впервые", — отметили сотрудники музея.
Такая находка позволяет по-новому взглянуть на торговые связи и социальную иерархию региона в античный период. Подобные артефакты помогают понять, кто жил на этих землях почти две тысячи лет назад и какие предметы роскоши ввозились в приазовские степи.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.