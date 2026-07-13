Ток вернулся в дома жителей: Псковская область справилась с разгулом штормового ветра и ливней

Псковская область преодолела последствия штормового фронта, который несколько дней испытывал на прочность систему жизнеобеспечения региона. Энергетикам удалось восстановить подачу ресурса в пяти крупных округах, где стихия оборвала провода и повредила опоры. Сейчас специалисты перешли к точечным заявкам, чтобы полностью закрыть вопрос с аварийным отключением. Разберем, как восстанавливали хозяйство и какие риски сохраняются для жителей частного сектора.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Линия электропередач

Ремонт под грозой

Циклоны принесли в регион классический набор проблем: ливни, грозы и шквалистый ветер. Основной удар пришелся на линии электропередач в Красногородском, Локнянском и Островском округах. Также серьезно пострадали Печорский и Пушкиногорский районы. Специалисты филиала Россети Северо-Запад перешли на круглосуточный график работы, чтобы вернуть свет в дома максимально быстро.

"Для Пскова и окрестностей подобные природные встряски всегда становятся проверкой на прочность сетевого хозяйства. Сейчас мы видим, что основные магистральные повреждения ликвидированы, но бюджеты территорий потребуют анализа для дальнейшего усиления защиты инфраструктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Особый режим работы

На данный момент филиал компании переведен в состояние повышенной готовности. Все силы и средства мобилизованы для моментального реагирования на новые вспышки аварийности. Погода в регионе остается нестабильной, поэтому дежурные бригады не покидают посты. Техника приведена в порядок, запасы расходных материалов пополнены.

"При таких штормовых нагрузках износ сетей проявляется ярче всего. Быстрая реакция энергетиков в этот раз позволила избежать затяжного коллапса, но жителям важно понимать: самовольный ремонт при провисании проводов опасен для жизни", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех специально для Pravda.Ru.

Вопросы безопасности

Главная опасность после ухода циклона — скрытые повреждения. Энергетики напоминают: к оборванным проводам нельзя подходить ближе восьми метров. Любая попытка самостоятельно соединить кабели или починить щиток может закончиться трагедией. Для заявок работает круглосуточный бесплатный телефон 8-800-220-02-20 или короткий номер 220.

"Природные риски растут, и Псковская область здесь не исключение. Ветровая нагрузка на старые опоры и деревья вблизи охранных зон ЛЭП — это то, что требует системного прогнозирования ЧС для минимизации потерь в будущем", — отметила в интервью эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Параметр Что меняется Статус сетей Восстановлено в 5 округах Режим работы Особый и круглосуточный Безопасная зона 8 метров от проводов

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если света все еще нет?

Нужно позвонить по номеру 220 и оставить точный адрес. После восстановления магистральных линий бригады переходят к частным обращениям.

Можно ли убрать ветку с проводов самому?

Категорически нет. Оборудование может находиться под напряжением даже при видимом обрыве. Ждите прибытия специалистов.