Лето решило вернуться внезапно: температурный всплеск в столичном регионе сменится штормовым ветром

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с зонтом

Жителей столичного региона ждет резкая смена температурного режима. После затяжного периода осадков в Подмосковье возвращаются летние показатели. Как сообщил специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин, уже к середине текущей недели столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусной отметке, что позволит горожанам на время забыть о дождях и прохладе.

Пик тепла и кратковременность прогрева

Во вторник, 14 июля, метеорологическая обстановка останется нестабильной: в темное время суток пройдут дожди, а днем вероятны грозовые очаги. Температура в области будет колебаться от +22 до +27 градусов, при этом в Москве воздух прогреется до +24…+26 градусов. Это станет переходным этапом перед самым жарким днем недели.

Среда, 15 июля, станет кульминацией потепления. По словам Ильина, на которого ссылается интернет-издание "Подмосковье Сегодня", осадки в столице прекратятся, а по области останутся лишь локальные кратковременные дожди. "При этом температура в столице повысится до +26…+28 градусов, а по области — до +23…+28", — констатировал синоптик. Однако закрепиться на этих позициях антициклон не сможет.

"Резкие температурные скачки могут негативно сказываться на самочувствии, поэтому в пиковые часы жары стоит внимательнее относиться к состоянию сосудов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Возвращение прохлады и северный ветер

Уже в четверг, 16 июля, климатическая ситуация начнет меняться в сторону похолодания. Дневные показатели опустятся до +19…+24 градусов в Подмосковье, а в мегаполисе не превысят +21…+23 градусов. Похолодание будет сопровождаться порывистым северо-западным ветром, скорость которого может достигать 17 метров в секунду.

К концу рабочей недели и в субботу температурный фон окончательно стабилизируется в пределах климатической нормы. Несмотря на то что дожди практически прекратятся, жара уйдет: в пятницу столбики термометров покажут максимум +24 градуса. Подобная погода хороша для прогулок по современным игровым комплексам и паркам, так как изнуряющий зной сменится умеренным теплом.

Ответы на популярные вопросы о погоде в Подмосковье

Какой день на этой неделе будет самым жарким?

Самым теплым днем станет среда, 15 июля, когда температура воздуха в регионе поднимется до +28 градусов.

Ожидаются ли сильные ливни в ближайшие дни?

Наиболее вероятны дожди и грозы во вторник, после чего интенсивность осадков существенно снизится, а к выходным они практически прекратятся.

Будет ли сильный ветер во время похолодания?

Да, в четверг ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду на фоне снижения температуры.

Какая погода ожидается в ближайшие выходные?

В субботу прогнозируется комфортная погода без существенных осадков с дневной температурой в диапазоне +21…+26 градусов.

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