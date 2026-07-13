Дышать стало легче: Магнитогорск применил решение, которое обрушило индекс загрязнения воздуха

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков проверил ход экологической модернизации Магнитогорска. Совместно с министром экологии Челябинской области Игорем Гилевым он оценил, как изменилась нагрузка на атмосферный воздух города и какие технологии помогли снизить объем выбросов.
За десять лет качество воздуха в Магнитогорске заметно улучшилось. Комплексный индекс загрязнения атмосферы упал до 3,8 единицы, что считается низким показателем. С 2017 года ситуация улучшилась в четыре раза.
Основной вклад в очистку воздуха внес Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). В 2024 году завод запустил новую коксовую батарею №12. Это позволило вывести из эксплуатации шесть устаревших агрегатов и сократить выбросы более чем на 11 тысяч тонн. В результате на границе санитарно-защитной зоны концентрация бензапирена упала на 40%.
"Доля предприятия в общем индексе загрязнения города не превышает 42%", — уточнил гендиректор ММК Павел Шиляев.
До конца текущего года в городе завершат четыре проекта федеральной программы "Чистый воздух". Это сократит выбросы еще на 20,8%. Долгосрочная цель — к 2035 году снизить объем вредных веществ на 40% относительно уровня 2024 года.
|Показатель
|Результат / Цель
|Текущий индекс загрязнения воздуха
|3,8 единицы (низкий)
|Эффект от новой коксовой батареи №12
|минус 11 тыс. тонн выбросов
|Снижение выбросов до конца 2024 года
|на 20,8%
|Цель по сокращению выбросов к 2035 году
|на 40% (от уровня 2024 г.)
|Целевой уровень переработки пром-отходов
|до 98%
"Все заявленные мероприятия проходят обязательную верификацию Росприроднадзора, и те проекты, которые мы сегодня проверили, уже подтвердили свою эффективность", — подчеркнул Максим Корольков.
Помимо воздуха, городские власти и промышленники работают над защитой водных ресурсов, рекультивацией земель и сохранением биоразнообразия, сообщил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.