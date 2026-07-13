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Дышать стало легче: Магнитогорск применил решение, которое обрушило индекс загрязнения воздуха

Россия » Урал » Челябинск » Магнитогорск

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков проверил ход экологической модернизации Магнитогорска. Совместно с министром экологии Челябинской области Игорем Гилевым он оценил, как изменилась нагрузка на атмосферный воздух города и какие технологии помогли снизить объем выбросов.

аэропорт Магнитогорска
Фото: airmgn.ru is licensed under Free More info
аэропорт Магнитогорска

За десять лет качество воздуха в Магнитогорске заметно улучшилось. Комплексный индекс загрязнения атмосферы упал до 3,8 единицы, что считается низким показателем. С 2017 года ситуация улучшилась в четыре раза.

Основной вклад в очистку воздуха внес Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). В 2024 году завод запустил новую коксовую батарею №12. Это позволило вывести из эксплуатации шесть устаревших агрегатов и сократить выбросы более чем на 11 тысяч тонн. В результате на границе санитарно-защитной зоны концентрация бензапирена упала на 40%.

"Доля предприятия в общем индексе загрязнения города не превышает 42%", — уточнил гендиректор ММК Павел Шиляев.

Сроки и цели по снижению выбросов

До конца текущего года в городе завершат четыре проекта федеральной программы "Чистый воздух". Это сократит выбросы еще на 20,8%. Долгосрочная цель — к 2035 году снизить объем вредных веществ на 40% относительно уровня 2024 года.

Показатель Результат / Цель
Текущий индекс загрязнения воздуха 3,8 единицы (низкий)
Эффект от новой коксовой батареи №12 минус 11 тыс. тонн выбросов
Снижение выбросов до конца 2024 года на 20,8%
Цель по сокращению выбросов к 2035 году на 40% (от уровня 2024 г.)
Целевой уровень переработки пром-отходов до 98%

"Все заявленные мероприятия проходят обязательную верификацию Росприроднадзора, и те проекты, которые мы сегодня проверили, уже подтвердили свою эффективность", — подчеркнул Максим Корольков.

Помимо воздуха, городские власти и промышленники работают над защитой водных ресурсов, рекультивацией земель и сохранением биоразнообразия, сообщил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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