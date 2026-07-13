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Пассажиры просто перестали летать: авиасообщение на Сахалине обернулось полным коллапсом

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Авиасообщение между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским приостановили с 13 июля. Полеты прекратили из-за резкого падения спроса: за два года число пассажиров на маршруте сократилось более чем на 40%.

Крыло самолета в небе
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Крыло самолета в небе

Динамика спада видна в цифрах. В первом полугодии 2025 года рейсами воспользовались более 3 тысяч человек, а за аналогичный период 2026 года — менее 2 тысяч.

Показатель Значение
Пассажиропоток (1 пол. 2025) более 3 000 чел.
Пассажиропоток (1 пол. 2026) менее 2 000 чел.
Общее число перевезенных за всё время более 20 000 чел.

Маршрут работал с 2021 года. Рейсы обеспечивала авиакомпания "Тайга" с помощью самолетов DHC-6, которые вмещали до 19 человек.

Альтернативы и наземная логистика

В то время как авиаперевозки теряют актуальность, наземный транспорт набирает обороты. Жители региона теперь будут полагаться на автобусы и поезда.

"Пассажиропоток наземного транспорта показывает стабильный рост", — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Для связи с областным центром по-прежнему работают автобусные маршруты № 504 и № 503 (связывают Александровск-Сахалинский с Южно-Сахалинском и Тымовским). Из Тымовского в столицу региона ежедневно курсируют поезда дальнего следования.

С 1 сентября в области запустят новый автобусный маршрут Южно-Сахалинск — Оха. Этот рейс станет дополнительным вариантом перемещения и для жителей Александровска-Сахалинского.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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