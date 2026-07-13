Детство без домашних заданий: новые правила в Якутии перевернут представление о начальной школе

В школах и вузах Якутии с сентября 2026 года вступают в силу системные изменения в программах и структуре обучения. Перемены коснулись и учебного расписания, и подхода к оцениванию учеников, и самой архитектуры высшего образования. Главная цель — сместить акцент с формальных тестов на практику и фундаментальные знания.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Школьники в классе

Школы: больше истории, меньше стресса

В расписании пятиклассников появился новый предмет — "Духовно-нравственная культура России". В этом году на курс отвели 17 часов во втором полугодии, позже программу расширят на 6-7 классы. Одновременно с этим в 5-9 классах увеличили объем часов по истории. Чтобы освободить время, обществознание убрали из программы 6-8 классов.

Первоклассников освободили от домашних заданий. Теперь весь процесс освоения материала проходит в школе через игры и наглядные формы. Это должно облегчить адаптацию детей к новому ритму жизни без лишнего стресса.

По иностранным языкам в 5-7 классах нагрузку снизили до двух часов в неделю (вместо трех), тогда как в 8-9 классах интенсивность осталась прежней.

Система контроля и дисциплины теперь работает иначе.

Оценка поведения — официально введена для всех классов с 1-го по 11-й. Она учитывает активность ученика и его умение работать в коллективе.

— официально введена для всех классов с 1-го по 11-й. Она учитывает активность ученика и его умение работать в коллективе. Лимит проверок — контрольные и проверочные работы теперь должны занимать менее 10% учебного времени по каждому предмету.

— контрольные и проверочные работы теперь должны занимать менее 10% учебного времени по каждому предмету. Использование мобильных телефонов на уроках запрещено, за исключением экстренных ситуаций.

Отдельным направлением стало "Обучение служением". Школьники будут решать прикладные задачи местных НКО и предприятий. Для Якутии это способ привязать подростков к региону, показав, где их навыки будут востребованы на практике.

Вузы: переход на новую архитектуру

Высшее образование отказывается от привычной связки "бакалавриат + магистратура". Вводится трехступенчатая система.

Уровень образования Срок обучения Базовое высшее от 4 до 6 лет Специализированное высшее от 1 до 3 лет Аспирантура согласно регламенту

Такой подход должен ускорить выход студентов на рынок труда с конкретными компетенциями. При этом старые дипломы бакалавров и магистров остаются действительными.

Почему это важно для региона

Изменения в образовании напрямую влияют на экономическую устойчивость северных территорий. Сокращение "натаскивания на тесты" и внедрение практических модулей в школах и вузах призваны решить проблему кадрового дефицита в промышленности и социальной сфере Якутии.

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