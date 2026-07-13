Детство без домашних заданий: новые правила в Якутии перевернут представление о начальной школе

В школах и вузах Якутии с сентября 2026 года вступают в силу системные изменения в программах и структуре обучения. Перемены коснулись и учебного расписания, и подхода к оцениванию учеников, и самой архитектуры высшего образования. Главная цель — сместить акцент с формальных тестов на практику и фундаментальные знания.
В расписании пятиклассников появился новый предмет — "Духовно-нравственная культура России". В этом году на курс отвели 17 часов во втором полугодии, позже программу расширят на 6-7 классы. Одновременно с этим в 5-9 классах увеличили объем часов по истории. Чтобы освободить время, обществознание убрали из программы 6-8 классов.
Первоклассников освободили от домашних заданий. Теперь весь процесс освоения материала проходит в школе через игры и наглядные формы. Это должно облегчить адаптацию детей к новому ритму жизни без лишнего стресса.
По иностранным языкам в 5-7 классах нагрузку снизили до двух часов в неделю (вместо трех), тогда как в 8-9 классах интенсивность осталась прежней.
Система контроля и дисциплины теперь работает иначе.
Отдельным направлением стало "Обучение служением". Школьники будут решать прикладные задачи местных НКО и предприятий. Для Якутии это способ привязать подростков к региону, показав, где их навыки будут востребованы на практике.
Высшее образование отказывается от привычной связки "бакалавриат + магистратура". Вводится трехступенчатая система.
|Уровень образования
|Срок обучения
|Базовое высшее
|от 4 до 6 лет
|Специализированное высшее
|от 1 до 3 лет
|Аспирантура
|согласно регламенту
Такой подход должен ускорить выход студентов на рынок труда с конкретными компетенциями. При этом старые дипломы бакалавров и магистров остаются действительными.
Изменения в образовании напрямую влияют на экономическую устойчивость северных территорий. Сокращение "натаскивания на тесты" и внедрение практических модулей в школах и вузах призваны решить проблему кадрового дефицита в промышленности и социальной сфере Якутии.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.