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Деньги за пустую квартиру: временный отъезд из Подмосковья принесет финансовый возврат

Россия » Центр » Московская область

Жители Подмосковья могут вернуть часть денег за вывоз мусора, если долгое время отсутствовали дома. Перерасчет полагается тем, кто не жил в квартире или доме более пяти дней подряд.

Кошка у мусорных баков
Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены
Кошка у мусорных баков

Обычно плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) включают в общую квитанцию, которую готовит Единый расчетный центр региона. Сумма зависит от площади жилья, действующего тарифа и норматива накопления отходов.

Чтобы дворы оставались чистыми, а контейнеры не переполнялись, региональные операторы вывозят мусор ежедневно. Весь собранный объем отправляют на заводы по обработке и утилизации.

Как оформить перерасчет

Для получения компенсации жильцам нужно подать заявление и предоставить подтверждающие документы. Все подробности о процедуре размещены на портале "Твой Домовой".

Условие Описание
Срок отсутствия от 5 дней и более подряд
Основание платежа площадь помещения, тариф, норматив накопления
Где узнать детали портал "Твой Домовой"

"Размер начислений определяют с учетом действующего норматива накопления отходов, площади жилого помещения и установленного тарифа", — сообщили представители профильных служб региона.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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