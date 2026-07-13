Деньги за пустую квартиру: временный отъезд из Подмосковья принесет финансовый возврат

Жители Подмосковья могут вернуть часть денег за вывоз мусора, если долгое время отсутствовали дома. Перерасчет полагается тем, кто не жил в квартире или доме более пяти дней подряд.
Обычно плату за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) включают в общую квитанцию, которую готовит Единый расчетный центр региона. Сумма зависит от площади жилья, действующего тарифа и норматива накопления отходов.
Чтобы дворы оставались чистыми, а контейнеры не переполнялись, региональные операторы вывозят мусор ежедневно. Весь собранный объем отправляют на заводы по обработке и утилизации.
Для получения компенсации жильцам нужно подать заявление и предоставить подтверждающие документы. Все подробности о процедуре размещены на портале "Твой Домовой".
|Условие
|Описание
|Срок отсутствия
|от 5 дней и более подряд
|Основание платежа
|площадь помещения, тариф, норматив накопления
|Где узнать детали
|портал "Твой Домовой"
"Размер начислений определяют с учетом действующего норматива накопления отходов, площади жилого помещения и установленного тарифа", — сообщили представители профильных служб региона.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.