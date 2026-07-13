Пустые баки стали триггером конфликтов: в Томске ввели усиленный надзор за очередями на АЗС

В Томске патрулирование автозаправочных станций доверили народной дружине, сформированной из ветеранов специальной военной операции. Такое решение принял губернатор Владимир Мазур на фоне перебоев с топливом, которые фиксируются в регионе с конца июня. Дружинники следят за порядком в очередях, чтобы не допустить конфликтов между уставшими от ожидания водителями.
По словам главы региона, обстановка на заправках остается спокойной. Несмотря на то что часть АЗС временно прекратила работу из-за отсутствия бензина, а на действующих точках скапливаются очереди, автовладельцы проявляют выдержку. Дружинники работают в связке с сотрудниками полиции и представителями районных администраций.
"У нас в области ситуация на АЗС контролируемая, жители взаимовежливы и с пониманием относятся к временным трудностям на ряде станций. Однако безопасности много не бывает, и дополнительное внимание не помешает", — подчеркнул в своем сообщении губернатор Владимир Мазур.
Дружина ветеранов спецназа и разведки была создана в Томске весной. К апрелю текущего года удостоверения получили первые 15 бойцов. Теперь их опыт мирного урегулирования споров востребован на объектах топливной инфраструктуры, где риск социального напряжения традиционно выше.
Дефицит горючего в Томской области спровоцировал ажиотажный спрос. Основной удар пришелся на сетевые станции, которые продолжают торговать в штатном режиме, в то время как мелкие игроки рынка вынуждены закрывать пистолеты в ожидании новых партий продукции. Это привело к перегрузке дорожной сети вблизи крупных комплексов.
|Параметр контроля
|Статус на текущий момент
|Уровень агрессии в очередях
|Низкий, конфликтов не зафиксировано
|Состав патрульных групп
|Полиция, администрация, ветераны СВО
"Сам факт присутствия опытных и дисциплинированных людей на объектах инфраструктуры дисциплинирует окружающих. Это позволяет избежать мелких стычек, которые часто возникают при дефиците ресурсов или очередях за товарами первой необходимости", — отметила в беседе с Pravda.Ru налитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.
Включение АЗС в маршруты патрулирования — это превентивная мера. В условиях ограниченных поставок бензина важно сохранить бесперебойную работу уцелевших точек выдачи топлива. Присутствие силовиков и общественников блокирует попытки спекуляций и нарушения правил пожарной безопасности в плотных потоках машин.
"Дружины из числа участников боевых действий обладают высоким авторитетом. В регионах, где наблюдается миграционный отток или социальная нестабильность, такие структуры становятся эффективным дополнением к штатным силам МВД", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.
Для предотвращения возможных дорожных конфликтов и поддержания дисциплины в очередях, вызванных временным дефицитом топлива.
Ветераны СВО, профессиональные разведчики и представители ассоциации спецназа вместе с сотрудниками полиции.
Нет, дружинники работают в рамках закона о народных дружинах и только совместно с официальными представителями власти.
Патрулирование будет продолжаться до полной стабилизации поставок горючего на региональные нефтебазы.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.