Пустые баки стали триггером конфликтов: в Томске ввели усиленный надзор за очередями на АЗС

В Томске патрулирование автозаправочных станций доверили народной дружине, сформированной из ветеранов специальной военной операции. Такое решение принял губернатор Владимир Мазур на фоне перебоев с топливом, которые фиксируются в регионе с конца июня. Дружинники следят за порядком в очередях, чтобы не допустить конфликтов между уставшими от ожидания водителями.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке

Ситуация на заправочных узлах

По словам главы региона, обстановка на заправках остается спокойной. Несмотря на то что часть АЗС временно прекратила работу из-за отсутствия бензина, а на действующих точках скапливаются очереди, автовладельцы проявляют выдержку. Дружинники работают в связке с сотрудниками полиции и представителями районных администраций.

"У нас в области ситуация на АЗС контролируемая, жители взаимовежливы и с пониманием относятся к временным трудностям на ряде станций. Однако безопасности много не бывает, и дополнительное внимание не помешает", — подчеркнул в своем сообщении губернатор Владимир Мазур.

Дружина ветеранов спецназа и разведки была создана в Томске весной. К апрелю текущего года удостоверения получили первые 15 бойцов. Теперь их опыт мирного урегулирования споров востребован на объектах топливной инфраструктуры, где риск социального напряжения традиционно выше.

Топливный маневр: цифры и факты

Дефицит горючего в Томской области спровоцировал ажиотажный спрос. Основной удар пришелся на сетевые станции, которые продолжают торговать в штатном режиме, в то время как мелкие игроки рынка вынуждены закрывать пистолеты в ожидании новых партий продукции. Это привело к перегрузке дорожной сети вблизи крупных комплексов.

Параметр контроля Статус на текущий момент Уровень агрессии в очередях Низкий, конфликтов не зафиксировано Состав патрульных групп Полиция, администрация, ветераны СВО

"Сам факт присутствия опытных и дисциплинированных людей на объектах инфраструктуры дисциплинирует окружающих. Это позволяет избежать мелких стычек, которые часто возникают при дефиците ресурсов или очередях за товарами первой необходимости", — отметила в беседе с Pravda.Ru налитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Инфраструктурный щит

Включение АЗС в маршруты патрулирования — это превентивная мера. В условиях ограниченных поставок бензина важно сохранить бесперебойную работу уцелевших точек выдачи топлива. Присутствие силовиков и общественников блокирует попытки спекуляций и нарушения правил пожарной безопасности в плотных потоках машин.

"Дружины из числа участников боевых действий обладают высоким авторитетом. В регионах, где наблюдается миграционный отток или социальная нестабильность, такие структуры становятся эффективным дополнением к штатным силам МВД", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Ответы на популярные вопросы

Зачем дружинники нужны на заправках?

Для предотвращения возможных дорожных конфликтов и поддержания дисциплины в очередях, вызванных временным дефицитом топлива.

Кто входит в состав патрулей?

Ветераны СВО, профессиональные разведчики и представители ассоциации спецназа вместе с сотрудниками полиции.

Нарушают ли такие патрули права автомобилистов?

Нет, дружинники работают в рамках закона о народных дружинах и только совместно с официальными представителями власти.

Как долго продлится усиленный контроль?

Патрулирование будет продолжаться до полной стабилизации поставок горючего на региональные нефтебазы.

Экспертная проверка: аналитик центра мониторинга безопасности аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов