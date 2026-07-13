Земли Адыгеи превращаются в золото: масштабные посадки в Майкопском районе изменили ландшафт

В Майкопском районе Адыгеи создают крупные яблоневые сады и ягодные плантации. Ход работ на объектах в районе поселка Трехречный осмотрел глава республики Мурат Кумпилов.
Проекты развивают компании "Инвест-Лайф" и "Рубин" под руководством инвестора Андрея Германа. Аграрии закладывают сады интенсивного типа, которые позволяют собирать больше урожая с меньшей площади за счет современных технологий ухода и подбора сортов.
"Именно такие проекты способствуют развитию агропромышленного комплекса республики. Они создают рабочие места, насыщают рынок качественной продукцией и повышают инвестиционную привлекательность Адыгеи", — подчеркнул Мурат Кумпилов.
Компания "Рубин" при поддержке государства уже высадила более 52 гектаров яблонь. Этой осенью планируют добавить еще 32 гектара. К 2029 году общая площадь интенсивного сада должна вырасти до 112 гектаров.
Хозяйство "Инвест-Лайф" сосредоточилось на ягодах. На данный момент там растут 5,2 гектара голубики и 4 гектара ежевики.
|Показатель
|Значение
|Общие площади плодово-ягодных культур в РА
|7 300 га
|Площадь интенсивных садов в РА
|2 400 га
|Площадь ягодных культур в РА
|2 000 га
|Объем финансирования АПК за прошлый год
|848,5 млн рублей
В прошлом году финансовую помощь получили 425 сельхозпроизводителей. Средства выделялись при содействии Правительства России и партии "Единая Россия".
"Мы видим, как в республике появляется всё больше ухоженных полей. Мы заинтересованы в росте числа перспективных хозяйств. Продолжим поддерживать инвестиционные проекты, которые укрепляют продовольственную безопасность и повышают качество жизни жителей", — резюмировал Мурат Кумпилов.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.