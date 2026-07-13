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Земли Адыгеи превращаются в золото: масштабные посадки в Майкопском районе изменили ландшафт

Россия » Юг » Майкоп

В Майкопском районе Адыгеи создают крупные яблоневые сады и ягодные плантации. Ход работ на объектах в районе поселка Трехречный осмотрел глава республики Мурат Кумпилов.

Яблоня
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Яблоня

Проекты развивают компании "Инвест-Лайф" и "Рубин" под руководством инвестора Андрея Германа. Аграрии закладывают сады интенсивного типа, которые позволяют собирать больше урожая с меньшей площади за счет современных технологий ухода и подбора сортов.

"Именно такие проекты способствуют развитию агропромышленного комплекса республики. Они создают рабочие места, насыщают рынок качественной продукцией и повышают инвестиционную привлекательность Адыгеи", — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Масштабы посадок и планы развития

Компания "Рубин" при поддержке государства уже высадила более 52 гектаров яблонь. Этой осенью планируют добавить еще 32 гектара. К 2029 году общая площадь интенсивного сада должна вырасти до 112 гектаров.

Хозяйство "Инвест-Лайф" сосредоточилось на ягодах. На данный момент там растут 5,2 гектара голубики и 4 гектара ежевики.

Показатель Значение
Общие площади плодово-ягодных культур в РА 7 300 га
Площадь интенсивных садов в РА 2 400 га
Площадь ягодных культур в РА 2 000 га
Объем финансирования АПК за прошлый год 848,5 млн рублей

Государственная поддержка

В прошлом году финансовую помощь получили 425 сельхозпроизводителей. Средства выделялись при содействии Правительства России и партии "Единая Россия".

"Мы видим, как в республике появляется всё больше ухоженных полей. Мы заинтересованы в росте числа перспективных хозяйств. Продолжим поддерживать инвестиционные проекты, которые укрепляют продовольственную безопасность и повышают качество жизни жителей", — резюмировал Мурат Кумпилов.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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