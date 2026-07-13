Терпение жителей закончилось: поездка главы Бурятии в Джидинский район выявила критические пробелы в инфраструктуре

Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил Джидинский район. В ходе встречи с жителями обсудили состояние дорог, мостов, работу котельных и ремонт социальных объектов. Часть проблем решили на месте, по остальным определили сроки и источники финансирования.

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Дороги и мосты

В районе начинается асфальтирование участка дороги Гусинозерск — Петропавловка — Закаменск (от 30-го до 60-го километра). Проектная документация уже готова для следующего отрезка — от 60-го до 80-го километра.

По мостовым переходам ситуация следующая:

В текущем году завершат строительство Нюгуйского моста через реку Джида.

На 2025 год запланирован ввод Зарубинского моста. Ранее работы по нему затягивались из-за проблем с подрядчиком.

Школы и детские сады

Согласно поручению президента, до 2030 года капитальный ремонт должны пройти все школы региона. В 2026 году в республике обновят 38 образовательных учреждений.

В июле подготовят заявки в Минпросвещения РФ на 2027 год. В список объектов на ремонт войдут детский сад «Солнышко» в Джидинске и сад № 5 «Теремок» в селе Петропавловка.

ЖКХ и экология

Для подготовки к отопительному сезону Джидинскому району выделят 6 млн рублей. Деньги направят на ремонт теплосетей и обновление оборудования котельной в Петропавловке.

Отдельно рассмотрели проблему единственного в районе скотомогильника в селе Петропавловка. Из-за расположения объекта на склоне горы подъезд затруднен, поэтому павших животных часто сбрасывали за пределы территории. Алексей Цыденов поручил министерству финансов выделить средства на расширение объекта, установку ограждения и обустройство подъездных путей.

"То, что люди предлагают, это в том числе и основа для дальнейших программных документов. Будем работать, как всегда. Будем приезжать, отчитываться перед людьми, что сделали, что не сделали и почему", — заключил Алексей Цыденов.