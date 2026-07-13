Сибирские амбары распахнулись: зарубежные рынки поглотили рекордные объемы зерна из Красноярска

Красноярский край в первой половине 2026 года отправил на экспорт свыше 260 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Объем поставок вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В денежном выражении экспорт составил 142 миллиона долларов, что на 15% превышает показатели прошлого года.
|Показатель
|Значение (1-е полугодие 2024)
|Рост к прошлому году
|Объем продукции
|> 260 тыс. тонн
|+ 20%
|Стоимость экспорта
|142 млн долларов
|+ 15%
Основную часть поставок составляют зерновые — прежде всего пшеница и ячмень. Также значимые объемы уходят по мясным и молочным направлениям. Главными покупателями продукции края остаются Китай, Монголия, Казахстан и страны СНГ.
Правительство региона планирует к концу года увеличить экспорт еще на 10% относительно 2025 года. Для этого власти намерены развивать логистику, искать новые рынки сбыта и работать над качеством товаров.
"Рост показателей экспорта в первую очередь зависит от пропускной способности пограничных переходов и стоимости транспортировки продукции до конечного покупателя. Расширение географии сбыта требует не только качества товара, но и четко выстроенной логистической цепочки", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.