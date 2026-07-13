Деньги потекли рекой: Дальний Восток и Арктика обогнали всю Россию по темпам роста

Дальний Восток и Арктика по темпам роста промышленности, строительства и притока инвестиций опережают средние показатели по России в 1,5-2 раза. Доходы регионов округа выросли почти в 2,5 раза. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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За прошлый год в регион завели 522 новых инвестпроекта на сумму 1,16 трлн рублей. Всего в ДФО и Арктике сейчас работают почти 4 тысячи проектов с общим объемом инвестиций свыше 6 трлн рублей.

Власти делают ставку на международные территории опережающего развития (ТОР). Для участников подготовили расширенный пакет льгот: льготный период теперь длится до 10 лет. С учетом текущей геополитики инвесторам разрешили скрыть сведения о себе.

Опыт Чукотки

Чукотский автономный округ стал лидером Арктики по развитию предпринимательства. Регион объединил три преференциальных режима: ТОР "Чукотка", "Свободный порт Владивосток" и статус Арктической зоны РФ. Это позволило привлечь 103 резидента.

Показатель по Чукотке Значение Количество резидентов 103 Фактически вложенные средства ~400 млрд рублей Запланированный объем инвестиций 1,266 трлн рублей Созданные рабочие места 7,9 тыс.

Благодаря этим показателям регион поднялся на шесть позиций в Национальном рейтинге инвестиционного климата и занял шестое место в стране.

Инфраструктура и издержки

В 2026 году планируют запустить выпуск инфраструктурных облигаций. Средства пойдут на строительство бизнес-парков в Билибино или Певеке, развитие порта Провидения, а также создание очистных сооружений и логистического комплекса в промпарке "Анадырь".

Параллельно власти пытаются снизить нагрузку на бизнес. Главная цель — стабилизировать тарифы на электроэнергию, чтобы они не превышали стоимость дизельной генерации. Также готовят правки в Налоговый кодекс, чтобы убрать двойную нагрузку на потребителей.

"Темпы роста по привлечению инвестиций, промышленному производству и строительству на Дальнем Востоке в 1,5-2 раза превышают среднероссийские показатели", — сообщил Юрий Трутнев.

Экспертная проверка: региональный экономист региональный экономист Валерий Козлов