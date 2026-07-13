Топливный кризис бьет по всем карманам: в Севастополе запускят систему понижения цен

Власти Севастополя готовят систему субсидий, чтобы сбить цены на бензин на городских заправках.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

Сейчас город сталкивается с перебоями в поставках топлива. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что администрация взаимодействует с военными и федеральным транспортным комплексом, чтобы обеспечить ежедневное наличие горючего на АЗС, хотя объемы поставок пока остаются ограниченными.

"Сейчас мы делаем всё, чтобы наладить регулярные поставки. Мы постоянно на связи с федеральным транспортным комплексом, с военными, работаем буквально в режиме 24/7. Да, объёмы пока небольшие, но мы стараемся распределять их так, чтобы бензин был на заправках каждый день", — заявил глава города.

Параллельно с логистикой решается вопрос стоимости литра топлива. Михаил Развожаев уже доложил о ситуации президенту. Теперь городу нужно согласовать с федеральным центром конкретный механизм выплат, который позволит снизить розничные цены для водителей.

"Ключевой вопрос — стоимость топлива. На прошлой неделе доложил о нашей ситуации президенту. Сейчас нам предстоит согласовать механизм субсидирования с федеральными органами власти, чтобы как можно скорее снизить стоимость топлива на севастопольских АЗС", — добавил он.

Для жителей и предпринимателей города решение проблемы с топливом станет критически важным: от стоимости бензина напрямую зависят цены на перевозку продуктов, работа общественного транспорта и стоимость логистики в туристический сезон.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов