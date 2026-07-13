Мечты о своем угле стали роскошью: реальные сроки накопления в Ростове-на-Дону обескуражили

Семье с ребенком в Ростовской области потребуется более шести лет, чтобы собрать деньги на покупку квартиры площадью 60 квадратных метров без привлечения ипотечного кредита. Такие данные представил аналитический центр «Ростов-Ньюс».

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Ростов-на-Дону, ЖК Адмирал

Расчет основывается на средней стоимости жилья в Ростове-на-Дону и текущих доходах жителей региона. Чтобы купить квартиру без долгов, семье придется откладывать почти все имеющиеся средства в течение семи лет.

Показатель Значение Средняя стоимость квартиры (60 кв. м) 4,5 млн рублей Средний доход семьи с ребенком 40 тыс. рублей в месяц Срок накопления без ипотеки около 7 лет

Специалисты указывают на разрыв между стоимостью квадратного метра и темпами роста зарплат в регионе. Хотя в области действуют субсидии и программы поддержки семей с детьми, они не решают проблему доступности жилья для тех, кто принципиально отказывается от кредитов.

Ситуация осложняется тем, что цены на недвижимость в регионе продолжают расти, что делает накопление суммы «вживую» еще более длительным процессом.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов