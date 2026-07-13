Светофоры научились думать: Подмосковье внедрило адаптивное управление на перекрёстках

В Подмосковье изменили режим работы пяти светофоров в Сергиевом Посаде, Люберцах и Королеве. Дорожники перенастроили оборудование, чтобы сократить пробки и упростить переход дороги для пешеходов.
В Сергиевом Посаде изменения коснулись Западного объезда. Возле остановки "Тверская улица" два пешеходных светофора теперь работают дольше: зеленый сигнал продлили до 25 секунд. Это даст людям больше времени, чтобы спокойно и безопасно пересечь дорогу.
В Люберцах и Королеве внедрили адаптивное управление трафиком. В Люберцах систему запустили на перекрестке Зенинского шоссе и улицы Барыкина, что должно упростить выезд из микрорайона Зенино. В Королеве аналогичную систему установили на улице Тихонравова — у дома № 22 и на пересечении с улицей Нестеренко.
Специалисты "Мосавтодора" продолжают следить за тем, как новые настройки влияют на движение. Если заторы сохранятся, режим работы светофоров подправят еще раз.
|Город
|Место установки
|Что изменили
|Сергиев Посад
|Западный объезд (ост. "Тверская улица")
|Увеличили зеленый свет для пешеходов до 25 сек.
|Люберцы
|Зенинское шоссе — ул. Барыкина
|Внедрение адаптивного режима управления
|Королёв
|ул. Тихонравова (д. 22 и пересечение с ул. Нестеренко)
|Внедрение адаптивного режима управления
Он анализирует количество машин на дороге в реальном времени. Если с одной стороны скопилась большая пробка, система автоматически продлевает зеленый свет для этого направления, чтобы быстрее рассосать затор.
Это необходимо на широких дорогах или в местах с интенсивным движением, чтобы люди (особенно пожилые или с детьми) успевали пересечь проезжую часть без спешки и риска.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.