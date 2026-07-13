Светофоры научились думать: Подмосковье внедрило адаптивное управление на перекрёстках

В Подмосковье изменили режим работы пяти светофоров в Сергиевом Посаде, Люберцах и Королеве. Дорожники перенастроили оборудование, чтобы сократить пробки и упростить переход дороги для пешеходов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городская улица с дорожными рабочими

В Сергиевом Посаде изменения коснулись Западного объезда. Возле остановки "Тверская улица" два пешеходных светофора теперь работают дольше: зеленый сигнал продлили до 25 секунд. Это даст людям больше времени, чтобы спокойно и безопасно пересечь дорогу.

В Люберцах и Королеве внедрили адаптивное управление трафиком. В Люберцах систему запустили на перекрестке Зенинского шоссе и улицы Барыкина, что должно упростить выезд из микрорайона Зенино. В Королеве аналогичную систему установили на улице Тихонравова — у дома № 22 и на пересечении с улицей Нестеренко.

"Адаптивная система позволяет светофору в режиме реального времени подстроиться под трафик, регулируя длительность фаз сигналов светофора. Если поток на одном направлении больше, светофор сделает фазу проезда для него длиннее, если же меньше, то даст приоритет другим направлениям", — сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специалисты "Мосавтодора" продолжают следить за тем, как новые настройки влияют на движение. Если заторы сохранятся, режим работы светофоров подправят еще раз.

Город Место установки Что изменили Сергиев Посад Западный объезд (ост. "Тверская улица") Увеличили зеленый свет для пешеходов до 25 сек. Люберцы Зенинское шоссе — ул. Барыкина Внедрение адаптивного режима управления Королёв ул. Тихонравова (д. 22 и пересечение с ул. Нестеренко) Внедрение адаптивного режима управления

Ответы на популярные вопросы

Как работает адаптивный светофор?

Он анализирует количество машин на дороге в реальном времени. Если с одной стороны скопилась большая пробка, система автоматически продлевает зеленый свет для этого направления, чтобы быстрее рассосать затор.

Зачем увеличивать время сигнала для пешеходов?

Это необходимо на широких дорогах или в местах с интенсивным движением, чтобы люди (особенно пожилые или с детьми) успевали пересечь проезжую часть без спешки и риска.