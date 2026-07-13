Чукотская борьба поднялась на уровень государства: Тэйкэв включена в реестр видов спорта

Национальную борьбу Тэйкэв официально включили во Всероссийский реестр видов спорта. Теперь этот вид единоборств, традиционный для Чукотки, переходит из разряда локальных состязаний в категорию признанных на федеральном уровне дисциплин.
Статус в реестре меняет экономику и логику развития спорта в регионе. Теперь Тэйкэв может претендовать на федеральное финансирование, а спортсменам станет доступно присвоение официальных разрядов и званий. Это позволяет открывать профильные отделения в спортивных школах и системно готовить тренерский состав.
"Решение Минспорта России о признании Тэйкэв — результат большой совместной работы. В прошлом году на первом Международном арктическом фестивале единоборств "Чукотка блиZко" мы поставили задачу добиться включения нашей национальной борьбы во Всероссийский реестр. Наши ребята смогут получать официальные разряды, а значит, у них появится дополнительный стимул заниматься и побеждать", — отметил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
Тэйкэв изначально был не просто соревнованием, а социальным инструментом. В условиях тундры поединки помогали решать бытовые и общинные вопросы.
"Поединки были способом проявить силу и ловкость, но и инструментом решения жизненных вопросов: с их помощью добивались уважения в обществе, разрешали споры о пастбищах для оленей или выбирали жениха для невесты", — пояснил директор Окружной спортивной школы Дмитрий Кожух.
Для развития регионального спорта законодательную базу подготовила фракция "Единой России" в Думе Чукотки, приняв закон "О национальных видах спорта".
|Вид активности
|Особенность / Статус
|Борьба Тэйкэв
|Включена во Всероссийский реестр видов спорта
|Гонки на собачьих упряжках "Надежда"
|Традиционный забег с 30-летней историей
|Регата на кожаных байдарах "Берингия"
|Знаковый региональный водный турнир
|Северное многоборье
|Представлено на всероссийском уровне
Соучредитель Федерации спортивной борьбы Чукотки Леонид Колесов добавил, что федерация будет поддерживать развитие Тэйкэв во всех возрастных группах. Первые официальные соревнования уже прошли в рамках второго Арктического фестиваля единоборств.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.