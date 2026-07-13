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Чукотская борьба поднялась на уровень государства: Тэйкэв включена в реестр видов спорта

Россия » Дальний Восток » Анадырь

Национальную борьбу Тэйкэв официально включили во Всероссийский реестр видов спорта. Теперь этот вид единоборств, традиционный для Чукотки, переходит из разряда локальных состязаний в категорию признанных на федеральном уровне дисциплин.

Тыва, национальная борьба
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Тыва, национальная борьба

Статус в реестре меняет экономику и логику развития спорта в регионе. Теперь Тэйкэв может претендовать на федеральное финансирование, а спортсменам станет доступно присвоение официальных разрядов и званий. Это позволяет открывать профильные отделения в спортивных школах и системно готовить тренерский состав.

"Решение Минспорта России о признании Тэйкэв — результат большой совместной работы. В прошлом году на первом Международном арктическом фестивале единоборств "Чукотка блиZко" мы поставили задачу добиться включения нашей национальной борьбы во Всероссийский реестр. Наши ребята смогут получать официальные разряды, а значит, у них появится дополнительный стимул заниматься и побеждать", — отметил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

От разрешения споров к официальному спорту

Тэйкэв изначально был не просто соревнованием, а социальным инструментом. В условиях тундры поединки помогали решать бытовые и общинные вопросы.

"Поединки были способом проявить силу и ловкость, но и инструментом решения жизненных вопросов: с их помощью добивались уважения в обществе, разрешали споры о пастбищах для оленей или выбирали жениха для невесты", — пояснил директор Окружной спортивной школы Дмитрий Кожух.

Для развития регионального спорта законодательную базу подготовила фракция "Единой России" в Думе Чукотки, приняв закон "О национальных видах спорта".

Вид активности Особенность / Статус
Борьба Тэйкэв Включена во Всероссийский реестр видов спорта
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Соучредитель Федерации спортивной борьбы Чукотки Леонид Колесов добавил, что федерация будет поддерживать развитие Тэйкэв во всех возрастных группах. Первые официальные соревнования уже прошли в рамках второго Арктического фестиваля единоборств.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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