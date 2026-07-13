Власти Камчатского края ужесточают правила привлечения иностранных трудовых ресурсов, делая акцент на защите интересов местного населения. Губернатор Владимир Солодов по итогам профильной комиссии подтвердил курс на сдерживание миграционных потоков в пользу жителей региона. Основным требованием к работодателям остается абсолютная прозрачность всех юридических процедур и подотчетность перед государством, что особенно важно на фоне того, как цены на жилье в крае демонстрируют рекордный рост.
Одним из ключевых изменений станет перенос площадки для тестирования мигрантов по русскому языку и истории. Теперь испытания будут проводиться исключительно в Паспортно-визовом сервисе МВД, тогда как ранее экзамены принимали в КамГУ имени Витуса Беринга. Данная мера принята после многочисленных жалоб студентов университета на дискомфорт от соседства с миграционными потоками. Как сообщает vostokmedia.com, подобные структурные изменения направлены на минимизацию социальной напряженности в общественных пространствах.
"Повышение требований к знанию языка и перенос экзаменов в специализированные центры МВД — это логичный шаг к созданию контролируемой и безопасной среды в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Параллельно вступают в силу федеральные нормы, кратно увеличивающие стоимость легализации в России. С июля госпошлина за получение гражданства взлетит с 4,2 до 50 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание подорожает почти в восемь раз. Экономическое давление на миграционную сферу дополнится усиленным контролем за соблюдением условий патентов: за работу не по специальности иностранцев ждет депортация, особенно в сегменте пассажирских перевозок, где проверки с полицией станут регулярными.
Недостаток рабочих рук регион планирует восполнять за счет внутренних ресурсов и привлечения молодежи. Активнее всего механизм работы со студенческими отрядами внедряет рыбопромышленный комплекс, куда ежегодно прибывает руководство Росрыболовства для координации ключевых кампаний. По словам губернатора, присутствие иностранных специалистов не должно вызывать у населения чувства тревоги или создавать бытовые неудобства.
"В тех отраслях, где привлекаются работники из зарубежных государств, должна быть обеспечена прозрачность и подотчётность всех процедур. Общее число привлекаемых мигрантов мы продолжим сдерживать: рабочие места в первую очередь должны получать местные жители", — подчеркнул Солодов. Планомерное ужесточение правил позволило Камчатке удерживать долю мигрантов на уровне 4,5% от общего числа занятых на протяжении последних пяти лет.
Решение принято для обеспечения безопасности и комфорта студентов, которые жаловались на большое скопление иностранцев в учебных корпусах. Теперь тестирование локализовано в специализированном Паспортно-визовом сервисе.
Начиная с 2026 года стоимость патента на трудовую деятельность в Камчатском крае планируется увеличить с текущих 9 тысяч до 14 тысяч рублей.
Согласно федеральному закону, размер выплаты увеличивается в 12 раз: если ранее госпошлина составляла 4 200 рублей, то с 1 июля она вырастет до 50 000 рублей.
Благодаря комплексному подходу властей доля трудовых мигрантов на местном рынке труда остается стабильной и не превышает 4,5% в течение последних пяти лет.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.