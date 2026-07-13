Камчатка закрывает двери: власти региона ужесточили правила для иностранных работников

Власти Камчатского края ужесточают правила привлечения иностранных трудовых ресурсов, делая акцент на защите интересов местного населения. Губернатор Владимир Солодов по итогам профильной комиссии подтвердил курс на сдерживание миграционных потоков в пользу жителей региона. Основным требованием к работодателям остается абсолютная прозрачность всех юридических процедур и подотчетность перед государством, что особенно важно на фоне того, как цены на жилье в крае демонстрируют рекордный рост.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строители мигранты

Реформа экзаменации и новые финансовые барьеры

Одним из ключевых изменений станет перенос площадки для тестирования мигрантов по русскому языку и истории. Теперь испытания будут проводиться исключительно в Паспортно-визовом сервисе МВД, тогда как ранее экзамены принимали в КамГУ имени Витуса Беринга. Данная мера принята после многочисленных жалоб студентов университета на дискомфорт от соседства с миграционными потоками. Как сообщает vostokmedia.com, подобные структурные изменения направлены на минимизацию социальной напряженности в общественных пространствах.

"Повышение требований к знанию языка и перенос экзаменов в специализированные центры МВД — это логичный шаг к созданию контролируемой и безопасной среды в регионе", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Параллельно вступают в силу федеральные нормы, кратно увеличивающие стоимость легализации в России. С июля госпошлина за получение гражданства взлетит с 4,2 до 50 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание подорожает почти в восемь раз. Экономическое давление на миграционную сферу дополнится усиленным контролем за соблюдением условий патентов: за работу не по специальности иностранцев ждет депортация, особенно в сегменте пассажирских перевозок, где проверки с полицией станут регулярными.

Ставка на местные кадры и стабильность показателей

Недостаток рабочих рук регион планирует восполнять за счет внутренних ресурсов и привлечения молодежи. Активнее всего механизм работы со студенческими отрядами внедряет рыбопромышленный комплекс, куда ежегодно прибывает руководство Росрыболовства для координации ключевых кампаний. По словам губернатора, присутствие иностранных специалистов не должно вызывать у населения чувства тревоги или создавать бытовые неудобства.

"В тех отраслях, где привлекаются работники из зарубежных государств, должна быть обеспечена прозрачность и подотчётность всех процедур. Общее число привлекаемых мигрантов мы продолжим сдерживать: рабочие места в первую очередь должны получать местные жители", — подчеркнул Солодов. Планомерное ужесточение правил позволило Камчатке удерживать долю мигрантов на уровне 4,5% от общего числа занятых на протяжении последних пяти лет.

Ответы на популярные вопросы о миграционной политике на Камчатке

Почему экзамены перенесли из университета в МВД?

Решение принято для обеспечения безопасности и комфорта студентов, которые жаловались на большое скопление иностранцев в учебных корпусах. Теперь тестирование локализовано в специализированном Паспортно-визовом сервисе.

Насколько вырастет стоимость патента для мигрантов?

Начиная с 2026 года стоимость патента на трудовую деятельность в Камчатском крае планируется увеличить с текущих 9 тысяч до 14 тысяч рублей.

Как изменятся госпошлины на получение гражданства РФ?

Согласно федеральному закону, размер выплаты увеличивается в 12 раз: если ранее госпошлина составляла 4 200 рублей, то с 1 июля она вырастет до 50 000 рублей.

Какова доля иностранных рабочих в экономике региона?

Благодаря комплексному подходу властей доля трудовых мигрантов на местном рынке труда остается стабильной и не превышает 4,5% в течение последних пяти лет.

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