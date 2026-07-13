Поразительные перемены в Перми: обновили облик районов и определили судьбу старого здания

Глава Перми Эдуард Соснин проверил ход работ по благоустройству и капитальному ремонту объектов в Индустриальном районе. В центре внимания оказались фасады жилых домов, дворовые территории, скверы и дорожная сеть.
Инспекция началась с «гостевого маршрута», где обновили фасад ТЦ «Кольцо» на улице Оверятской, 40. Внешний вид здания теперь соответствует колерному паспорту и правилам городского благоустройства. В доме №122/2 на улице Мира подрядчик завершил утепление внешней стороны здания в рамках капитального ремонта фасада.
Всего в текущем и следующем году город и край совместно с региональным Фондом капитального ремонта обновят 96 фасадов домов.
В Индустриальном районе также привели в порядок двор на улице Кавалерийская, 26: там обустроили проезд, тротуар и парковку. Всего в этом сезоне в районе отремонтируют 26 придомовых территорий, а по всему городу число таких объектов достигнет 149.
В сквере на улице Советской Армии благодаря проекту ТОС «Черняевский» установили малые архитектурные формы, создали детскую площадку и спортивные зоны.
"Считаю, что участие в подобном механизме позволяет жителям города принимать непосредственное участие в развитии своего места жительства", — подчеркнул Эдуард Соснин.
Параллельно по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» реконструируют сквер им. В.Л. Миндовского. Рабочие укладывают плитку, делают резиновое покрытие и оборудуют спортплощадку. Сдать объект планируют до конца сентября.
Дорожные работы затронули участок улицы Леонова между улицей Мира и шоссе Космонавтов. Здесь расширили парковочные карманы, уложили выравнивающий слой и установили бортовые камни.
|Параметр дорожных работ (ул. Леонова)
|Показатель
|Общая площадь ремонта
|около 4 тыс. кв. м
|Протяженность участка
|400 метров
|Срок завершения
|до конца августа
В рамках поездки глава города посетил Детско-юношеский центр «Рифей» и выставочный зал городского Архива, где открылась экспозиция «Пермь индустриальная».
Отдельным пунктом стал осмотр бывшего здания детского сада на улице Чайковского, 8. В этих помещениях создадут профориентационный центр инженерного и авиационного творчества. В планах — открытие музея авиации и обучение школьников управлению БПЛА. Эдуард Соснин поручил проработать передачу здания инициаторам проекта.
Завершился выезд встречей с жителями района. Обращения горожан передали в профильные ведомства и администрации района для контроля исполнения.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.