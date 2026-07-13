Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Границы природы стерты: биологи создали живой организм с функциями сразу трех царств жизни
Три миллиона против Аргентины: один матч запустил крупнейший скандал ЧМ-2026
Гипертония, которая не боится таблеток: что делать, если лечение зашло в тупик
Подземная магистраль длиной 4 километра: российские нефтяники установили новый рекорд бурения
Подземный апокалипсис в Хабаровске: тонны ежедневных отходов вынудили службы работать на пределе
Камчатка закрывает двери: власти региона ужесточили правила для иностранных работников
Привычный маршрут стал дорогой ценой: водители столкнулись с новыми запретами у собственных домов
Пакетик с кухни оказался ценнее удобрений: морковь после такой подкормки приятно удивит
Обещали, но не выдали: Сахалинская область столкнулась с серьезным сбоем в поставках медикаментов

Поразительные перемены в Перми: обновили облик районов и определили судьбу старого здания

Россия » Поволжье » Пермь

Глава Перми Эдуард Соснин проверил ход работ по благоустройству и капитальному ремонту объектов в Индустриальном районе. В центре внимания оказались фасады жилых домов, дворовые территории, скверы и дорожная сеть.

Ремонт фасадов зданий
Фото: mos.ru by Денис Гришкин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы is licensed under Free More Info
Ремонт фасадов зданий

Ремонт фасадов и дворов

Инспекция началась с «гостевого маршрута», где обновили фасад ТЦ «Кольцо» на улице Оверятской, 40. Внешний вид здания теперь соответствует колерному паспорту и правилам городского благоустройства. В доме №122/2 на улице Мира подрядчик завершил утепление внешней стороны здания в рамках капитального ремонта фасада.

Всего в текущем и следующем году город и край совместно с региональным Фондом капитального ремонта обновят 96 фасадов домов.

В Индустриальном районе также привели в порядок двор на улице Кавалерийская, 26: там обустроили проезд, тротуар и парковку. Всего в этом сезоне в районе отремонтируют 26 придомовых территорий, а по всему городу число таких объектов достигнет 149.

Обновление скверов и дорог

В сквере на улице Советской Армии благодаря проекту ТОС «Черняевский» установили малые архитектурные формы, создали детскую площадку и спортивные зоны.

"Считаю, что участие в подобном механизме позволяет жителям города принимать непосредственное участие в развитии своего места жительства", — подчеркнул Эдуард Соснин.

Параллельно по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» реконструируют сквер им. В.Л. Миндовского. Рабочие укладывают плитку, делают резиновое покрытие и оборудуют спортплощадку. Сдать объект планируют до конца сентября.

Дорожные работы затронули участок улицы Леонова между улицей Мира и шоссе Космонавтов. Здесь расширили парковочные карманы, уложили выравнивающий слой и установили бортовые камни.

Параметр дорожных работ (ул. Леонова) Показатель
Общая площадь ремонта около 4 тыс. кв. м
Протяженность участка 400 метров
Срок завершения до конца августа

Профориентация и авиация

В рамках поездки глава города посетил Детско-юношеский центр «Рифей» и выставочный зал городского Архива, где открылась экспозиция «Пермь индустриальная».

Отдельным пунктом стал осмотр бывшего здания детского сада на улице Чайковского, 8. В этих помещениях создадут профориентационный центр инженерного и авиационного творчества. В планах — открытие музея авиации и обучение школьников управлению БПЛА. Эдуард Соснин поручил проработать передачу здания инициаторам проекта.

Завершился выезд встречей с жителями района. Обращения горожан передали в профильные ведомства и администрации района для контроля исполнения.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Кадровый переворот в районах Алтайского края: перестановки в руководстве изменили расстановку сил
Районы Севастополя разделили на очереди: сбой в энергосистеме региона лишил город привычного комфорта
Жизнь без света стала реальностью: установили жесткий критерий для получения выплат в Крыму
Медики больше не будут бегать между зданиями: новый объект в Пинежском округе объединит службы
Топливный кризис бьет по рыбе: бизнес перекраивает маршруты на ходу
Тунгокоченский округ: размыв региональной дороги Усугли — Кыкер отрезал три села от центра
Эффект влажных ногтей: почему этот маникюр стал главным бьюти-трендом 2026 года
ЕС затеял большую торговую перестройку: Пекин может оставить Европу без главного ресурса
Инвесторы сменили квартиры на депозиты: обвал первичного рынка в Москве ударил по планам застройщиков
Конфликт Ирана и США уже получил дату финала: развязку связали с переменами в Белом доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.