Подземный апокалипсис в Хабаровске: тонны ежедневных отходов вынудили службы работать на пределе

Хабаровск ежедневно выкачивает из своих недр около двух тонн мусора, который никогда не должен был попасть в канализацию. Извилистые подземные пути города забиваются бытовыми отходами, превращая работу коммунальщиков в бесконечный сериал о борьбе с человеческой беспечностью. Морской ветер с Амура приносит свежесть, но под сопками ситуация куда менее романтичная: система водоотведения работает на пределе из-за "подарков", которые жители отправляют в унитаз.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under Public domain мусоровозы

Две тонны лишнего веса

Специалисты "Водоканала" бьют тревогу: масштаб проблемы вышел за рамки обычных засоров. Каждый день ремонтные бригады достают из коллекторов объем хлама, сопоставимый по весу с небольшим грузовиком. Это не просто "пробки" — это прямая угроза экологии и стабильности города. Тонны влажных салфеток, тряпок и жира создают монолитные образования, которые невозможно пробить стандартными методами.

Хит-парад вредных отходов

В список главных врагов хабаровских труб попали вещи, ставшие привычными в быту. Кошачий наполнитель превращается в цемент, кофейная гуща оседает на стенках как наждачная бумага, а влажные салфетки и средства гигиены сплетаются в непробиваемые канаты. Жиры и масла — это отдельная "религия" кухонного беспредела: остывая, они превращаются в "жирберги", сковывающие движение стоков.

Тип отходов Последствия для труб Влажные салфетки Не растворяются, образуют плотные жгуты и заторы Жир и масла Застывают, сужая диаметр труб до критического Строительный мусор Создает механические препятствия и повреждает стенки

"Износ сетей — проблема комплексная. Когда к физическому старению металла добавляется агрессивная среда из жира и мусора, сроки службы сокращаются вдвое. Это провоцирует аварии и требует колоссальных затрат на экстренный ремонт", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Цена коммунальной дисциплины

Ликвидация каждого засора — это ручной труд и работа спецтехники, которая оплачивается из бюджета предприятия. Пока в городе идет масштабное обновление сетей отопления, канализационные стоки требуют не меньшего внимания и инвестиций. Жителям стоит помнить: каждый сброшенный в унитаз подгузник — это кирпич в фундамент будущего повышения тарифов на обслуживание.

"Любые внеплановые работы по очистке сетей ложатся бременем на бюджет города и региона. Эти средства могли бы пойти на развитие инфраструктуры, а не на исправление ошибок населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли смывать "растворимую" втулку от бумаги?

Маркировка "растворимо" часто является маркетинговым ходом. В условиях старой городской сети такие предметы не успевают полностью распасться и могут стать зацепкой для другого мусора.

Куда девать старое масло после жарки?

Жир следует сливать в отдельную емкость и утилизировать вместе с твердыми бытовыми отходами. Попадание масла в стоки гарантирует налет на трубах.

Почему салфетки опаснее бумаги?

Туалетная бумага состоит из целлюлозы и распадается в воде на волокна. Салфетки делают из нетканых материалов с добавлением полимеров — они сохраняют прочность годами.

Чем опасен наполнитель для туалетов?

Глиняные (бентонитовые) наполнители при контакте с водой образуют вязкую массу, которая застывает подобно бетону, полностью перекрывая просвет трубы.

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