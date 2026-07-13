Обещали, но не выдали: Сахалинская область столкнулась с серьезным сбоем в поставках медикаментов

Омбудсмен Сахалинской области Анатолий Крутченко завершил работу горячей линии по вопросам льготных лекарств и технических средств реабилитации. За месяц приема звонков права восстановили 14 жителям региона.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Упаковка лекарств для доставки курьером

Линия работала с 20 мая по 19 июня. За этот период поступило 20 обращений. Большинство из них (18 жалоб) касались невыдачи бесплатных лекарств или проблем с прохождением медицинских обследований. Еще два человека обратились за помощью в получении средств реабилитации.

Район / Округ Количество жалоб Южно-Сахалинск 10 Анивский и Холмский районы по 2 Долинский, Невельский, Ногликский, Охинский, Поронайский и Углегорский округа по 1

Чаще всего остро стоял вопрос с препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и болезней эндокринной системы. Также жители просили помочь с получением глюкометров и тест-полосок.

Чтобы сократить сроки ожидания, аппарат омбудсмена работал напрямую с региональным министерством здравоохранения. В результате большинство проблем решили за срок от нескольких часов до трех суток.

"Пациенты получили необходимые лекарства, приборы и расходные материалы. Одному из заявителей, перенесшему инсульт, оформили льготу и выдали препараты. Жительнице отдаленного района организовали суточный мониторинг работы сердца, чтобы уточнить лечение", — сообщил Анатолий Крутченко.

Помимо медикаментов, помогли людям с инвалидностью: заменили прогулочные кресла-коляски и выдали новые ходунки.

Динамика обращений на подобные горячие линии за последние годы выглядит следующим образом: в 2023 году поступило 135 звонков, в 2024-м — 170, а в текущем цикле — 20.

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