Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подземный апокалипсис в Хабаровске: тонны ежедневных отходов вынудили службы работать на пределе
Камчатка закрывает двери: власти региона ужесточили правила для иностранных работников
Привычный маршрут стал дорогой ценой: водители столкнулись с новыми запретами у собственных домов
Пакетик с кухни оказался ценнее удобрений: морковь после такой подкормки приятно удивит
Бак пуст даже у губернатора: в Кировской области создан список первой очереди на АЗС
Полный провал авиаперевозок: Южно-Сахалинск перевел пассажиров на наземный транспорт
Крымский секрет лета раскрыт: забытые поселки у моря внезапно стали новыми магнитами для туристов
Осанка королевы: как убрать складки на спине и почувствовать себя увереннее
Размер рыбы шокирует: Архангельская область вынуждена принимать экстренные меры

Обещали, но не выдали: Сахалинская область столкнулась с серьезным сбоем в поставках медикаментов

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Омбудсмен Сахалинской области Анатолий Крутченко завершил работу горячей линии по вопросам льготных лекарств и технических средств реабилитации. За месяц приема звонков права восстановили 14 жителям региона.

Упаковка лекарств для доставки курьером
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Упаковка лекарств для доставки курьером

Линия работала с 20 мая по 19 июня. За этот период поступило 20 обращений. Большинство из них (18 жалоб) касались невыдачи бесплатных лекарств или проблем с прохождением медицинских обследований. Еще два человека обратились за помощью в получении средств реабилитации.

Район / Округ Количество жалоб
Южно-Сахалинск 10
Анивский и Холмский районы по 2
Долинский, Невельский, Ногликский, Охинский, Поронайский и Углегорский округа по 1

Чаще всего остро стоял вопрос с препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и болезней эндокринной системы. Также жители просили помочь с получением глюкометров и тест-полосок.

Чтобы сократить сроки ожидания, аппарат омбудсмена работал напрямую с региональным министерством здравоохранения. В результате большинство проблем решили за срок от нескольких часов до трех суток.

"Пациенты получили необходимые лекарства, приборы и расходные материалы. Одному из заявителей, перенесшему инсульт, оформили льготу и выдали препараты. Жительнице отдаленного района организовали суточный мониторинг работы сердца, чтобы уточнить лечение", — сообщил Анатолий Крутченко.

Помимо медикаментов, помогли людям с инвалидностью: заменили прогулочные кресла-коляски и выдали новые ходунки.

Динамика обращений на подобные горячие линии за последние годы выглядит следующим образом: в 2023 году поступило 135 звонков, в 2024-м — 170, а в текущем цикле — 20.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Сырье
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Ботва легла раньше срока? Не дайте картошке сгнить: метод сбора 2 кг с каждого куста
Садоводство, цветоводство
Ботва легла раньше срока? Не дайте картошке сгнить: метод сбора 2 кг с каждого куста
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Кадровый переворот в районах Алтайского края: перестановки в руководстве изменили расстановку сил
Районы Севастополя разделили на очереди: сбой в энергосистеме региона лишил город привычного комфорта
Жизнь без света стала реальностью: установили жесткий критерий для получения выплат в Крыму
Медики больше не будут бегать между зданиями: новый объект в Пинежском округе объединит службы
Топливный кризис бьет по рыбе: бизнес перекраивает маршруты на ходу
Тунгокоченский округ: размыв региональной дороги Усугли — Кыкер отрезал три села от центра
Эффект влажных ногтей: почему этот маникюр стал главным бьюти-трендом 2026 года
ЕС затеял большую торговую перестройку: Пекин может оставить Европу без главного ресурса
Инвесторы сменили квартиры на депозиты: обвал первичного рынка в Москве ударил по планам застройщиков
Конфликт Ирана и США уже получил дату финала: развязку связали с переменами в Белом доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.