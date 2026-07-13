Полный провал авиаперевозок: Южно-Сахалинск перевел пассажиров на наземный транспорт

С 1 сентября на Сахалине запускают междугородний автобусный маршрут Южно-Сахалинск — Оха. Решение региональных властей совпало с отменой авиасообщения между столицей области и Александровском-Сахалинским.
Самолеты перестали летать 13 июля. Причина в резком падении спроса: за два года число пассажиров на этом направлении упало более чем на 40%.
|Период
|Число пассажиров
|Первое полугодие 2025 года
|более 3 000 человек
|Первое полугодие 2026 года
|менее 2 000 человек
На фоне авиационного спада растет интерес к наземному транспорту. Новый маршрут до Охи станет доступен и для жителей Александровска-Сахалинского.
"Для жителей Александровска-Сахалинского также сохраняются действующие автобусные маршруты № 503 и № 504, связывающие город с Южно-Сахалинском и Тымовским", — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
Также из Тымовского в областной центр ежедневно ходят поезда.
Воздушная линия Южно-Сахалинск — Александровск-Сахалинский работала с 2021 года. Рейсы обеспечивала компания "Тайга" на самолетах DHC-6 (до 19 мест). За всё время авиаперевозчики доставили по этому маршруту более 20 тысяч человек.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.