Полный провал авиаперевозок: Южно-Сахалинск перевел пассажиров на наземный транспорт

С 1 сентября на Сахалине запускают междугородний автобусный маршрут Южно-Сахалинск — Оха. Решение региональных властей совпало с отменой авиасообщения между столицей области и Александровском-Сахалинским.

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Самолеты перестали летать 13 июля. Причина в резком падении спроса: за два года число пассажиров на этом направлении упало более чем на 40%.

Период Число пассажиров Первое полугодие 2025 года более 3 000 человек Первое полугодие 2026 года менее 2 000 человек

На фоне авиационного спада растет интерес к наземному транспорту. Новый маршрут до Охи станет доступен и для жителей Александровска-Сахалинского.

"Для жителей Александровска-Сахалинского также сохраняются действующие автобусные маршруты № 503 и № 504, связывающие город с Южно-Сахалинском и Тымовским", — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Также из Тымовского в областной центр ежедневно ходят поезда.

Воздушная линия Южно-Сахалинск — Александровск-Сахалинский работала с 2021 года. Рейсы обеспечивала компания "Тайга" на самолетах DHC-6 (до 19 мест). За всё время авиаперевозчики доставили по этому маршруту более 20 тысяч человек.