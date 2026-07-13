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Бак пуст даже у губернатора: в Кировской области создан список первой очереди на АЗС

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области создают список организаций, которые получат приоритетное право заправки автомобилей. Решение принял председатель правительства региона Михаил Сандалов на фоне дефицита топлива.

Заправочная станция
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправочная станция

В перечень оперативный штаб уже включил машины скорой помощи, автобусы и транспорт силовых структур, включая МЧС. Сейчас власти уточняют состав списка, чтобы избежать перебоев в работе критически важных служб.

"Мы предложили руководителям муниципальных образований подумать о компаниях с уточнением транспортных средств и предоставить информацию в наше министерство энергетики и ЖКХ", — пояснил Михаил Сандалов.

Главам муниципалитетов дали время до вечера понедельника, 13 июля, чтобы подать данные в профильное министерство.

Топливный кризис в регионе привел к введению режима повышенной готовности. Ситуация затронула даже руководство области: ранее стало известно, что автомобиль губернатора Соколова провел в очереди на АЗС четыре часа.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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