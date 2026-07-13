Бак пуст даже у губернатора: в Кировской области создан список первой очереди на АЗС

В Кировской области создают список организаций, которые получат приоритетное право заправки автомобилей. Решение принял председатель правительства региона Михаил Сандалов на фоне дефицита топлива.
В перечень оперативный штаб уже включил машины скорой помощи, автобусы и транспорт силовых структур, включая МЧС. Сейчас власти уточняют состав списка, чтобы избежать перебоев в работе критически важных служб.
"Мы предложили руководителям муниципальных образований подумать о компаниях с уточнением транспортных средств и предоставить информацию в наше министерство энергетики и ЖКХ", — пояснил Михаил Сандалов.
Главам муниципалитетов дали время до вечера понедельника, 13 июля, чтобы подать данные в профильное министерство.
Топливный кризис в регионе привел к введению режима повышенной готовности. Ситуация затронула даже руководство области: ранее стало известно, что автомобиль губернатора Соколова провел в очереди на АЗС четыре часа.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.