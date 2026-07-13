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Размер рыбы шокирует: Архангельская область вынуждена принимать экстренные меры

Россия » Северо-Запад » Архангельск

В Архангельской области День рыбака отметили обсуждением экологических рисков и практическими шагами по спасению биоресурсов. Главной темой стало резкое сокращение популяции щуки в Северной Двине. Пока власти решают вопросы продовольственной безопасности, на острове Большой Койдокурский прошли семейные соревнования, призванные укрепить преемственность поколений среди северных моряков.

Рыбак с трофейной щукой на берегу реки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рыбак с трофейной щукой на берегу реки

Щука под защитой: искусственное расселение и мелиорация

Рыбаки Поморья бьют тревогу: щука в главной водной артерии региона мельчает и все реже попадает в сети. Чтобы переломить ситуацию, организация "Поморье" собрала за круглым столом представителей научного сообщества ВНИРО и надзорных ведомств. Специалисты пришли к выводу, что реке необходима искусственная поддержка воспроизводства.

— Рыбаки обеспокоены снижением запасов щуки в Северной Двине: она более мелких размеров, реже попадается в уловах. Чтобы увеличить ее численность, мы рекомендовали сформировать на реке рыбоводный участок для пастбищного рыбоводства. В таком случае молодь щуки, получаемая в искусственных условиях, будет расселяться в районе острова Большой Койдокурский, — сообщила глава регионального минагропромторга Ирина Бажанова.

План спасения включает не только выпуск мальков. Для их выживания потребуется ежегодная мелиорация русла в границах рыбоводного участка. Это обеспечит стабильный контроль безопасности экосистемы и создаст кормовую базу для хищника.

"Восстановление рыбных запасов в северных регионах напрямую зависит от федеральной поддержки и точности научных прогнозов. Без системных инвестиций в экологию мы рискуем потерять промысловое значение малых и средних рек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Логистика и инфраструктура: влияние на биоресурсы

Развитие рыболовного туризма невозможно без качественной дорожной сети. Пока экологи занимаются щукой, в Приморском округе завершается ремонт важного моста, который упростит доступ к популярным местам лова. Хорошая транспортная доступность стимулирует приток туристов, но также повышает антропогенную нагрузку на водоемы.

Помимо дорожного хозяйства, на привлекательность региона влияет состояние социальной инфраструктуры. Например, строительство новых медицинских объектов в отдаленных районах делает длительные туристические выезды более безопасными для семей с детьми.

"При планировании рыбоводных участков крайне важно учитывать близость к заповедным зонам и ООПТ. Любое вмешательство в речной ландшафт должно проходить через строгий экологический фильтр, чтобы не спровоцировать конфликты за природные ресурсы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Направление работы Планируемые меры
Воспроизводство Выпуск молоди в районе Большого Койдокурского
Мелиорация Очистка и подготовка участков для роста рыбы
Логистика Запуск нового моста на трассе к морю

От внука к деду: рыболовство как семейный код

Праздничная часть Дня рыбака на острове Большой Койдокурский прошла в формате народных гуляний и состязаний. Кулинарные поединки продемонстрировали богатство северной кухни, где блюда готовятся как по старинным поморским рецептам, так и с использованием современных авторских находок.

Для многих местных жителей рыбалка — это не просто хобби, а способ передачи жизненного опыта. Не секрет, что в условиях, когда в регионе возникают перебои с топливом на АЗС, владение традиционными навыками выживания и промысла обретает особый смысл.

— Вся моя жизнь была связана с морем, — поделился архангелогородец Владимир Цыганевич. — Поэтому учу детей и внуков простым, но важным вещам: как правильно подготовить снасти, насадить наживку и добыть свежую рыбу. В прошлом году внук первое место занял в рыболовном турнире. Горжусь! Потомственный рыбак растет.

"Событийный туризм в малых городах и на островных территориях Поморья — это золотая жила. Народные фестивали и гастрономические поединки объединяют поколения и привлекают гостей из других регионов", — заявила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы

Где именно планируют выпускать мальков щуки?

Основным районом расселения станет акватория Северной Двины вблизи острова Большой Койдокурский.

Что такое пастбищное рыбоводство?

Это метод, при котором рыбу выпускают в естественный водоем для нагула на природном корме до достижения товарного веса.

Почему щука стала мелкой?

Среди причин эксперты называют чрезмерный вылов и изменение условий нереста. Требуются мелиоративные работы.

Как решаются проблемы с логистикой для рыбаков?

В регионе активно ремонтируют мосты и дороги, ведущие к побережью и крупным рекам.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эколог Игорь Степанов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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