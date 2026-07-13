Вход в десятый класс закрыт: жёсткий порог баллов ОГЭ определил судьбу выпускников в Петрозаводске

Родители выпускников девятых классов в Петрозаводске столкнулись с проблемой при зачислении детей в десятые классы. В социальных сетях обсуждают случаи, когда школы отказывают в приеме или направляют учеников в другие учебные заведения, несмотря на желание остаться в родной школе.
Причиной стали новые федеральные образовательные стандарты, которые позволяют школам проводить конкурсный отбор в профильные классы. Если ученик не набирает необходимые баллы, учебное заведение имеет право отказать в приеме на профильную программу.
С 2026 года требования к поступающим ужесточились. Рособрнадзор пересмотрел минимальный порог баллов ОГЭ для отбора. Теперь по русскому языку требуется минимум 28 первичных баллов (ранее — 26), а по математике — от 18 до 19 баллов, в зависимости от выбранного профиля. Также появились отдельные требования к выполнению заданий по геометрии.
"Некоторые школы отказывают в приеме учеников, чтобы сохранить высокий средний балл и улучшить свои позиции в рейтингах", — пояснила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.
Несмотря на право школ проводить отбор в профильные классы, региональные управления образованием обязаны обеспечить места для всех желающих продолжить обучение.
Если ребенка не приняли в профильный класс, родители могут предпринять следующие шаги:
Закон гарантирует право на продолжение обучения, поэтому ученик не может остаться без места в десятом классе.
|Предмет ОГЭ
|Новый минимум (с 2026 г.)
|Прежний минимум
|Русский язык
|28 первичных баллов
|26 первичных баллов
|Математика
|18–19 баллов (зависит от профиля)
|Ниже текущего порога
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