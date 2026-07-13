Вход в десятый класс закрыт: жёсткий порог баллов ОГЭ определил судьбу выпускников в Петрозаводске

Родители выпускников девятых классов в Петрозаводске столкнулись с проблемой при зачислении детей в десятые классы. В социальных сетях обсуждают случаи, когда школы отказывают в приеме или направляют учеников в другие учебные заведения, несмотря на желание остаться в родной школе.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ подготовка к экзаменам

Причиной стали новые федеральные образовательные стандарты, которые позволяют школам проводить конкурсный отбор в профильные классы. Если ученик не набирает необходимые баллы, учебное заведение имеет право отказать в приеме на профильную программу.

С 2026 года требования к поступающим ужесточились. Рособрнадзор пересмотрел минимальный порог баллов ОГЭ для отбора. Теперь по русскому языку требуется минимум 28 первичных баллов (ранее — 26), а по математике — от 18 до 19 баллов, в зависимости от выбранного профиля. Также появились отдельные требования к выполнению заданий по геометрии.

"Некоторые школы отказывают в приеме учеников, чтобы сохранить высокий средний балл и улучшить свои позиции в рейтингах", — пояснила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Как получить место в десятом классе

Несмотря на право школ проводить отбор в профильные классы, региональные управления образованием обязаны обеспечить места для всех желающих продолжить обучение.

Если ребенка не приняли в профильный класс, родители могут предпринять следующие шаги:

обратиться в департамент образования с требованием открыть общеобразовательный (непрофильный) десятый класс, куда обязаны принимать всех учеников без конкурса;

если в школе создать такой класс невозможно, департамент должен предоставить место в другом учебном заведении с общеобразовательной программой.

Закон гарантирует право на продолжение обучения, поэтому ученик не может остаться без места в десятом классе.

Предмет ОГЭ Новый минимум (с 2026 г.) Прежний минимум Русский язык 28 первичных баллов 26 первичных баллов Математика 18–19 баллов (зависит от профиля) Ниже текущего порога