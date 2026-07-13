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Вход в десятый класс закрыт: жёсткий порог баллов ОГЭ определил судьбу выпускников в Петрозаводске

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Родители выпускников девятых классов в Петрозаводске столкнулись с проблемой при зачислении детей в десятые классы. В социальных сетях обсуждают случаи, когда школы отказывают в приеме или направляют учеников в другие учебные заведения, несмотря на желание остаться в родной школе.

подготовка к экзаменам
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
подготовка к экзаменам

Причиной стали новые федеральные образовательные стандарты, которые позволяют школам проводить конкурсный отбор в профильные классы. Если ученик не набирает необходимые баллы, учебное заведение имеет право отказать в приеме на профильную программу.

С 2026 года требования к поступающим ужесточились. Рособрнадзор пересмотрел минимальный порог баллов ОГЭ для отбора. Теперь по русскому языку требуется минимум 28 первичных баллов (ранее — 26), а по математике — от 18 до 19 баллов, в зависимости от выбранного профиля. Также появились отдельные требования к выполнению заданий по геометрии.

"Некоторые школы отказывают в приеме учеников, чтобы сохранить высокий средний балл и улучшить свои позиции в рейтингах", — пояснила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Как получить место в десятом классе

Несмотря на право школ проводить отбор в профильные классы, региональные управления образованием обязаны обеспечить места для всех желающих продолжить обучение.

Если ребенка не приняли в профильный класс, родители могут предпринять следующие шаги:

  • обратиться в департамент образования с требованием открыть общеобразовательный (непрофильный) десятый класс, куда обязаны принимать всех учеников без конкурса;
  • если в школе создать такой класс невозможно, департамент должен предоставить место в другом учебном заведении с общеобразовательной программой.

Закон гарантирует право на продолжение обучения, поэтому ученик не может остаться без места в десятом классе.

Предмет ОГЭ Новый минимум (с 2026 г.) Прежний минимум
Русский язык 28 первичных баллов 26 первичных баллов
Математика 18–19 баллов (зависит от профиля) Ниже текущего порога
Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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