Частная клиника для зависимых в Екатеринбурге получила штраф за нарушение правил оборота ЛС

Прокуратура и Росздравнадзор выявили грубые нарушения в работе частной клиники для лечения зависимостей в Екатеринбурге. В медицинском центре, основанном блогером Антоном Соколовым, нашли незарегистрированные препараты и просроченные средства реанимации.
Проверка прошла в филиале сети на улице Малышева, 135. В ходе ревизии лекарственного шкафа обнаружили препараты, которые не прошли государственную регистрацию в России. Это имплантаты для борьбы с алкоголизмом и наркоманией: "ESPERAL implant" и "DISULFIRAM implant" с дозировками дисульфирама 1300 и 1400 мг. В РФ этот препарат зарегистрирован только в форме таблеток с меньшей дозировкой.
Также нашли "BUY REVIA (Naltrexone) implant". На упаковках отсутствовали Data-matrix-коды, а сами средства не числятся в системе мониторинга "Честный знак".
Помимо этого, сотрудники клиники хранили годные лекарства вместе с просроченными. Среди последних — адреналин, срок годности которого истек более года назад, преднизолон, анальгин и йод. Особое внимание привлекли просроченные изделия для реанимации:
|Предмет
|Срок годности до
|Воздуховод "Интерседжикал"
|Июль 2021 года
|Гипотермический пакет "Виталфарм"
|Январь 2023 года
|Ручной аппарат ИВЛ Mederen
|Октябрь 2024 года
Проверяющие зафиксировали, что клиника не проводила через систему мониторинга движения лекарственных средств такие инъекционные препараты, как кеторолак, налоксон и амитриптилин. Это означает, что происхождение этих средств официально не подтверждено.
За нарушение правил продажи и использования лекарств (ч. 4 ст. 14.1 КоАП) юридическим лицам обычно грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановка работы до 90 суток.
Однако в данном случае применили статью 4.1.2 КоАП. Поскольку клиника зарегистрирована как микропредприятие, ее оштрафовали по тарифу для индивидуальных предпринимателей. Итоговая сумма составила 4 000 рублей.
Данная сеть работает более чем в десяти городах России. Ранее амбассадором проекта выступал рэпер Гуф, но после скандала в Кемерово он отказался от сотрудничества.
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