Частная клиника для зависимых в Екатеринбурге получила штраф за нарушение правил оборота ЛС

Прокуратура и Росздравнадзор выявили грубые нарушения в работе частной клиники для лечения зависимостей в Екатеринбурге. В медицинском центре, основанном блогером Антоном Соколовым, нашли незарегистрированные препараты и просроченные средства реанимации.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Медсестра сортирует стоматологические инструменты в процедурной

Незарегистрированные импланты и просрочка

Проверка прошла в филиале сети на улице Малышева, 135. В ходе ревизии лекарственного шкафа обнаружили препараты, которые не прошли государственную регистрацию в России. Это имплантаты для борьбы с алкоголизмом и наркоманией: "ESPERAL implant" и "DISULFIRAM implant" с дозировками дисульфирама 1300 и 1400 мг. В РФ этот препарат зарегистрирован только в форме таблеток с меньшей дозировкой.

Также нашли "BUY REVIA (Naltrexone) implant". На упаковках отсутствовали Data-matrix-коды, а сами средства не числятся в системе мониторинга "Честный знак".

Помимо этого, сотрудники клиники хранили годные лекарства вместе с просроченными. Среди последних — адреналин, срок годности которого истек более года назад, преднизолон, анальгин и йод. Особое внимание привлекли просроченные изделия для реанимации:

Предмет Срок годности до Воздуховод "Интерседжикал" Июль 2021 года Гипотермический пакет "Виталфарм" Январь 2023 года Ручной аппарат ИВЛ Mederen Октябрь 2024 года

Проверяющие зафиксировали, что клиника не проводила через систему мониторинга движения лекарственных средств такие инъекционные препараты, как кеторолак, налоксон и амитриптилин. Это означает, что происхождение этих средств официально не подтверждено.

Штраф по "льготному" тарифу

За нарушение правил продажи и использования лекарств (ч. 4 ст. 14.1 КоАП) юридическим лицам обычно грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановка работы до 90 суток.

Однако в данном случае применили статью 4.1.2 КоАП. Поскольку клиника зарегистрирована как микропредприятие, ее оштрафовали по тарифу для индивидуальных предпринимателей. Итоговая сумма составила 4 000 рублей.

Данная сеть работает более чем в десяти городах России. Ранее амбассадором проекта выступал рэпер Гуф, но после скандала в Кемерово он отказался от сотрудничества.