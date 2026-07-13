АО «Эссойла» в Карелии запустит новый коровник для увеличения производства молока

В Эссойле в ближайшие две недели запустят новый коровник. Предприятие расширяет поголовье скота, чтобы увеличить объемы производства молока для нужд региона.
Рост поголовья напрямую влияет на работу молокозавода АО "Эссойла". За 2025 год завод переработал 1081,8 тонны сырого молока, что на 63,4% больше показателей предыдущего года. В планах на 2026 год — увеличить этот объем до 1200 тонн.
|Показатель переработки молока
|Объем (тонны)
|Факт за 2025 год
|1081,8
|План на 2026 год
|1200
Сейчас завод выпускает масло, сметану в трех вариантах фасовки, два вида творога и йогурты с шестью вкусами. Чтобы сделать продукт доступнее, ввели новую упаковку сметаны весом 140 граммов. Линейку йогуртов продолжают расширять, добавляя новые вкусы.
"Мы продолжаем развивать линейку йогуртов, жителям Карелии они понравились. Экспериментируем с новыми вкусами, в ближайшем будущем будем радовать ими наших покупателей", — рассказал заместитель генерального директора АО "Эссойла" по производству Иван Кузнецов.
Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил предприятие и обсудил планы развития с руководителями племсовхоза "Мегрега" и АО "Эссойла". По словам главы региона, производство уже достигло объемов в 3,5-4 тысячи тонн молока в сутки, большая часть которого идет на переработку.
"Наши производители предлагают экологически чистый продукт, что важно в том числе для питания детей", — отметил Артур Парфенчиков.
География сбыта продукции также растет. Генеральный директор АО "Эссойла" Евгений Сысолятин сообщил, что в ближайшие дни товары завода начнут продаваться в торговой сети "Пятерочка".
"Покупая йогурт, масло или творог "Эссойлы", каждый из вас, дорогие земляки, помогает развивать родное предприятие "Мегрега"", — добавил руководитель региона.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.