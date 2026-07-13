Хватит кормить электросети: сколько реально экономят якутские семьи после перехода на газ

В 12 районах Якутии с начала года сетевой газ подали в 197 частных домов. Республика занимает четвертое место в федеральном рейтинге Министерства энергетики России по темпам газификации и количеству заключенных договоров.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Основной объем работ пришелся на столицу региона. В Якутске газ запустили в 112 домах, в Чурапчинском и Мегино-Кангаласском районах — по 17, в Хангаласском — в 13. В остальных районах специалисты сейчас подключают дома к системам отопления и пищеприготовления.

Район / Город Количество пусков газа (с нач. года) Якутск 112 Чурапчинский район 17 Мегино-Кангаласский район 17 Хангаласский район 13

Планы и развитие сети

До конца 2026 года "Сахатранснефтегаз" планирует подключить к сети 1500 домовладений. Для жителей северных территорий переход на газ означает не только удобство, но и прямую экономию. Электрические плиты в условиях Якутии часто обходятся дорого и работают медленно, в то время как газовое оборудование сокращает время приготовления пищи и снижает общие расходы на коммунальные услуги.

Масштаб инфраструктурных изменений виден в цифрах прошлых лет. С 2021 года в республике газифицировали 10 830 жилых домов. В 2025 году проложили 396 км газопроводов, что стало рекордом для региона.

"По темпам социальной газификации мы являемся безусловными лидерами Дальнего Востока и входим в пятёрку лучших регионов страны", — сообщил Глава Якутии Айсен Николаев.

Параллельно с частным сектором идет работа по перестройке муниципальной энергетики. В Южной Якутии совместно с "Газпромом" переводят угольные и нефтяные котельные на газ. До 2030 года этот процесс затронет 67 котельных в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олёкминском районах.

Почему это важно для региона

Для Якутии газификация — это не просто вопрос комфорта, а вопрос энергетической безопасности и стоимости жизни. Замена угля и мазута на газ снижает нагрузку на экологию и уменьшает зависимость удаленных поселений от сложной логистики доставки твердого топлива в зимний период.

"Для северных территорий переход на сетевой газ — это стратегический сдвиг. Уголь и мазут требуют огромных затрат на транспортировку и хранение, особенно в условиях вечной мерзлоты и ограниченной дорожной сети. Газификация жилого сектора и перевод муниципальных котельных напрямую влияют на снижение себестоимости тепла и электроэнергии, что в конечном итоге отражается на стоимости всех товаров и услуг в регионе", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов