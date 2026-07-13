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Районы Севастополя разделили на очереди: сбой в энергосистеме региона лишил город привычного комфорта

Россия » Юг » Севастополь

В энергосистеме Крыма сохраняется дефицит мощности, из-за чего в Севастополе ввели временные ограничения на подачу электричества. Город перешел на поочередное снабжение районов по графику.

Электрическая подстанция
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Электрическая подстанция

Об этом 13 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, полностью отказаться от отключений сейчас невозможно, так как система работает на пределе.

"Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому совсем обойтись без ограничений невозможно", — заявил глава региона.

На данный момент перебои со светом зафиксированы в Балаклаве, Казачьей бухте, Дергачах, а также на проспекте Победы, площади Захарова, Лабораторном шоссе и улицах Горпищенко, Генерала Мельника и Богданова.

Специалисты "Севастопольэнерго" делают переключения, чтобы распределять имеющийся лимит мощности между разными частями города. Чтобы облегчить ситуацию, Михаил Развожаев призвал жителей максимально сократить потребление электроэнергии.

Порядок отключений

Электроснабжение в городе ограничили по графику. Потребителей разделили на две очереди. Список адресов каждой группы опубликован в официальных источниках, при этом в "Севастопольэнерго" предупреждают, что перечень может быть неполным.

Параметр Статус
Режим подачи энергии Поочередное снабжение (2 очереди)
Причина Дефицит мощности после аварии на магистральных сетях
Рекомендация жителям Минимизировать использование электроприборов

Ранее причиной сбоя стала авария на магистральных линиях за пределами Севастополя, из-за чего региону резко снизили лимит доступной мощности.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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