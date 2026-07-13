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Медики больше не будут бегать между зданиями: новый объект в Пинежском округе объединит службы

Россия » Северо-Запад » Архангельск

В Пинежском муниципальном округе Архангельской области строят новый корпус Карпогорской центральной районной больницы. Здание объединит службы скорой помощи, отделение диагностики и стационар на 10 коек. Чтобы врачам и пациентам не пришлось выходить на улицу, между новым корпусом и главным зданием больницы сделают переход.

Ожидание в коридоре
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Ожидание в коридоре

Развитие медицины в районе обсудили глава муниципалитета Людмила Колик, депутат областного Собрания Альберт Пестов, главный врач ЦРБ Светлана Тушина и врач Елена Слобода.

Сейчас больница почти полностью укомплектована специалистами. В ближайшие годы здесь начнут работать еще четверо выпускников Северного государственного медицинского университета, включая эндокринологов.

"Сегодня часть подразделений больницы расположена в разных зданиях, что не всегда удобно ни для пациентов и врачей. Новый стационар позволит выстроить медицинскую помощь более логично и комфортно: от приема пациента до диагностики и лечения", — сообщила Людмила Колик.

Диагностика и оборудование

В больницу доставили компьютерный томограф, обследования на котором начнут проводить в ближайшее время. Уже сейчас в ЦРБ работает маммограф: снимки отправляют в референс-центр в Архангельск, где их изучают профильные специалисты. Это сокращает время ожидания результатов и снижает риск ошибок в диагнозе.

"Для жителей Пинежского округа принципиально важно, чтобы качественная медицинская помощь была как можно ближе к дому. Строительство стационара, поступление нового оборудования, развитие диагностики — это части одной большой работы по укреплению районного здравоохранения", — отметил Альберт Пестов.

Для сельской медицины расширение мощностей стационара означает, что пациентов смогут лечить в современных условиях на месте, не отправляя их в областной центр без крайней необходимости.

"Для врача строительство стационара — это возможность в современных условиях быстрее поставить диагноз, вовремя начать лечение и оставить пациента ближе к дому, если его состояние позволяет", — подчеркнула врач Елена Слобода.

Направление развития Что меняется
Инфраструктура Новый корпус с переходом в главный стационар
Оборудование Запуск компьютерного томографа, работа маммографа
Кадры Прибытие четырех новых врачей из СГМУ
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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