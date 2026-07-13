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Жизнь без света стала реальностью: установили жесткий критерий для получения выплат в Крыму

Россия » Юг » Симферополь

В Крыму 25 тысяч человек подали заявления на единовременные выплаты после введения режима чрезвычайной ситуации. Помощь полагается жителям тех районов, где из-за атак на энергетику полуострова люди оставались без электричества или воды более двух суток. О ситуации рассказал начальник управления по предоставлению мер социальной поддержки минтруда и соцзащиты Крыма Мурат Гафаров.

Лампочка Эдисона
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лампочка Эдисона

Кто имеет право на выплату

Размер помощи составляет 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, включая детей. Однако деньги выплачивают не всем жителям республики. Главным критерием стало нарушение условий жизнедеятельности: электроснабжение должно отсутствовать непрерывно более 48 часов или не быть воды при отсутствии ее подвоза.

По этой причине жители Симферополя и Симферопольского района сейчас не могут претендовать на выплату. Данные ГУП РК "Крымэнерго" показывают, что в этих муниципальных образованиях не зафиксировано адресов, где перебои с ресурсами длились бы более двух суток.

"Данная выплата имеет исключительно заявительный характер. По состоянию на вчерашний день поступило порядка 25 тысяч заявлений, из них 12 с лишним тысяч — через портал Госуслуг", — пояснил Мурат Гафаров.

География пострадавших районов

Основной массив заявок поступил из северных регионов полуострова. В списке территорий, где подтверждены длительные отключения, оказались:

  • Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район (полностью);
  • Джанкой и Джанкойский район (полностью);
  • Нижнегорский район (полностью);
  • Первомайский и Раздольный районы;
  • частично Сакский, Белогорский и Черноморский районы.

Как оформить помощь

Подать заявление можно тремя способами: в МФЦ, в администрации своего населенного пункта или через портал Госуслуг. Важно, что выплаты предоставляются по месту жительства (экстерриториальный принцип не действует), за исключением онлайн-заявок.

Чтобы получить деньги, человеку нужно подтвердить факт проживания по конкретному адресу. Для этого подойдут документы о регистрации, справки с работы, из учебного заведения или медицинского учреждения. Факт отсутствия света подтверждает "Крымэнерго" — списки адресов передаются в местные администрации.

Для ускорения процесса в администрациях создали рабочие группы. Комиссии обходят адреса, чтобы собрать документы и составить заключения о нарушении условий жизни на месте.

Параметр Детали
Сумма выплаты 15 000 рублей на человека
Главное условие Отсутствие света/воды более 48 часов
Способы подачи Госуслуги, МФЦ, администрация района

По словам Мурата Гафарова, на текущий момент фактические перечисления средств по поданным заявкам еще не производились.

Ответы на популярные вопросы

Кто именно в семье может получить деньги?

Все граждане, которые находились в населенном пункте в момент отключения ресурсов, включая взрослых и детей.

Как доказать, что я жил по этому адресу?

Предоставить паспорт с пропиской или справки с места работы, учебы или из поликлиники.

Экспертная проверка: региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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