Жизнь без света стала реальностью: установили жесткий критерий для получения выплат в Крыму

В Крыму 25 тысяч человек подали заявления на единовременные выплаты после введения режима чрезвычайной ситуации. Помощь полагается жителям тех районов, где из-за атак на энергетику полуострова люди оставались без электричества или воды более двух суток. О ситуации рассказал начальник управления по предоставлению мер социальной поддержки минтруда и соцзащиты Крыма Мурат Гафаров.
Размер помощи составляет 15 тысяч рублей на каждого члена семьи, включая детей. Однако деньги выплачивают не всем жителям республики. Главным критерием стало нарушение условий жизнедеятельности: электроснабжение должно отсутствовать непрерывно более 48 часов или не быть воды при отсутствии ее подвоза.
По этой причине жители Симферополя и Симферопольского района сейчас не могут претендовать на выплату. Данные ГУП РК "Крымэнерго" показывают, что в этих муниципальных образованиях не зафиксировано адресов, где перебои с ресурсами длились бы более двух суток.
"Данная выплата имеет исключительно заявительный характер. По состоянию на вчерашний день поступило порядка 25 тысяч заявлений, из них 12 с лишним тысяч — через портал Госуслуг", — пояснил Мурат Гафаров.
Основной массив заявок поступил из северных регионов полуострова. В списке территорий, где подтверждены длительные отключения, оказались:
Подать заявление можно тремя способами: в МФЦ, в администрации своего населенного пункта или через портал Госуслуг. Важно, что выплаты предоставляются по месту жительства (экстерриториальный принцип не действует), за исключением онлайн-заявок.
Чтобы получить деньги, человеку нужно подтвердить факт проживания по конкретному адресу. Для этого подойдут документы о регистрации, справки с работы, из учебного заведения или медицинского учреждения. Факт отсутствия света подтверждает "Крымэнерго" — списки адресов передаются в местные администрации.
Для ускорения процесса в администрациях создали рабочие группы. Комиссии обходят адреса, чтобы собрать документы и составить заключения о нарушении условий жизни на месте.
|Параметр
|Детали
|Сумма выплаты
|15 000 рублей на человека
|Главное условие
|Отсутствие света/воды более 48 часов
|Способы подачи
|Госуслуги, МФЦ, администрация района
По словам Мурата Гафарова, на текущий момент фактические перечисления средств по поданным заявкам еще не производились.
Все граждане, которые находились в населенном пункте в момент отключения ресурсов, включая взрослых и детей.
Предоставить паспорт с пропиской или справки с места работы, учебы или из поликлиники.
Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.