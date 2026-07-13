Тунгокоченский округ: размыв региональной дороги Усугли — Кыкер отрезал три села от центра

Река Ясута вышла из берегов и размыла региональную дорогу Усугли — Кыкер в Тунгокоченском округе. Из-за этого села Кыкер, Тунгокочен и Акима оказались отрезаны от районного центра. Проблемы с транспортным сообщением начинаются с 9 июля.

Фото: Фото Виталия Суркова Подтопление городского района

Дорожники не могут приступить к ремонту из-за сильного течения. Один из участков восстановили на прошлой неделе, но прошедшие ливни снова смыли полотно. Тяжелую технику, в частности экскаватор, невозможно переправить через реку Акима. Работы начнутся, когда уровень воды в реках спадет.

"Это дорога региональная, принадлежит Забайкальскому краю, в двух местах имеются размывы дорожного полотна, устранить пока не могут дорожники ввиду того, что сильные потоки воды. То есть выполнение каких-либо работ сейчас бессмысленно", — сообщил глава округа Николай Ананенко.

Снабжение и логистика

По данным главы района, запасы продуктов в отрезанных селах остаются достаточными. Для людей, которым нужно выехать, создали временную схему переправы: маршрутные автобусы довозят пассажиров до края размыва, далее их перевозят на высокопроходимой технике.

Ситуация с паводками в регионе

Размыв дороги в Тунгокоченском округе стал частью общего подъема воды в крае. С 12 июля зафиксирован рост уровней на реках Аргунь, Чита, Газимур, Амазар, Могоча, Чара, Олёкма и Витим, а также на малых реках восточных, юго-восточных и центральных районов.

Река / Район Прогноз и статус Ясута (Тунгокоченский округ) Размыв региональной дороги, блокировка сообщения Чита (с. Бургень и Шишкино) Ожидается выход воды на пойму Борзя и Олёкма Возможен выход воды на пойму Малые реки (запад, юг, центр, восток) Вероятны резкие подъемы уровня воды в ближайшие двое суток

Об этом доложил вице-премьер правительства региона Игорь Смирнов в ходе доклада главе Забайкалья Александру Осипову.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова